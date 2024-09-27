看誰拔槍快？前北投警涉持警槍威脅同事 士院判刑4月
前台北市警察局北投分局關渡派出所陳姓警員因與同事起口角，持警槍威脅同事。士林地院審酌陳男與同事達成調解，昨天依妨害自由罪判處得易科罰金刑4月，可上訴。
士林地方法院判決書指出，陳男於民國102年8月2日，因警車使用問題與同事發生爭執，隨即從腰間拔出警槍，並拉動滑套使子彈上膛，威脅同事。
法院審理時，陳男否認恐嚇，聲稱是同事在爭吵中提到「看誰拔槍快」，他出於警戒拔槍並拉滑套。但法官未採信其說法。
合議庭認為，當時其他同事迅速將陳男手上的警槍奪下，此槍已經上膛並處於隨時可擊發的狀態，導致同事心生畏懼。
合議庭審酌陳男已與同事達成無條件調解，並考量其犯罪動機、目的、手段等一切情狀，依公務員假借職務機會故意犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑4月，若易科罰金，以新台幣1000元折算1日，仍可上訴。
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