曾拿汽油噴鄰居...七旬男擅自爬上對家屋頂 法院判拘役30日

彰化縣詹姓男子與謝姓男子比鄰居住卻交惡，詹男去年4月拿裝有汽油的噴槍向謝男父子噴灑汽油，11月兩度從自家頂樓架設梯子爬越到謝男家頂樓搭蓋的鐵皮屋頂，被謝男提告。彰化地方法院審結，依無故侵入住宅罪判處詹男拘役30天，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，詹男（72歲）與謝男為鄰居，兩人素有嫌隙，詹男去年4月曾拿裝有汽油的噴槍朝謝男及謝男8歲孩子噴灑汽油，彰化地院以殺人未遂罪，一審判處詹男有期徒刑8年，上訴中。詹男11月凌晨兩點，未徵得謝男同意，兩度從自家頂樓架設梯子爬越到謝男住家頂樓搭蓋的鐵皮屋頂，第二次爬上去時停留1小時才爬下梯子後離去。

謝男從監視錄影畫面發現詹男爬到自家屋頂，生氣提告。詹男接受偵訊時坦承架設梯子爬到謝男住處頂樓的加蓋鐵皮屋屋頂，但矢口否認有何無故侵入住宅的犯行，辯稱「我是要巡視水塔漏水、量測我自己要加蓋鐵皮屋的長度。」