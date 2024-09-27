快訊

大型車事故頻傳 交部祭3措施：加強路口稽查、安全查核

500盤2024／313間餐廳奪盤、159間新入榜 首創500盤永續綠皮書獎

嘉市2死命案被害人曾遭槍擊 嫌自戕身亡不起訴

中央社／ 嘉義市27日電

嘉義市陳姓男子被控今年6月間，因不滿前妻與邱男同居，攀爬並闖入邱男房間，開槍並持刀殺害邱男，陳男之後舉槍自戕；嘉檢日前偵結，因行凶陳男已死亡，不起訴處分。

44歲陳男與前妻楊女於2年前離婚後，楊女與離過婚的邱男交往，並同居在嘉義市自強街透天厝，讓陳男憤憤不平，多次跟蹤並騷擾邱男及楊女。

嘉義地檢署不起訴書指出，陳男因不滿前妻與以前曖昧對象邱男同居，今年6月20日凌晨3時許，攜帶槍彈及長刀前往邱男住處，並架梯上陽台、打破玻璃，闖入邱男、楊女位在3樓臥室，陳男先持槍朝邱男腹部開槍後，則持長刀砍殺邱男，邱男當場傷重不治。

警方據報趕到現場，以車追人，發現陳男躲藏在附近汽車旅館，前往圍捕，雙方一度僵持，後來陳男情緒失控，朝自己頭部舉槍自戕身亡。

嘉檢表示，據相驗報告，邱男因腹部單一穿透性遠距離槍傷與全身多處刀刃砍傷而死亡，命案發生時，警方並沒有發現死者身上有槍傷，經法醫相驗看見腹部有遭槍擊的穿透傷，在現場曾與行凶的陳男發生拉扯的楊女，因受到極大驚嚇，第一時間沒有明確告知警方現場情況。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

嘉義地檢署。圖／本報資料照片
嘉義地檢署。圖／本報資料照片

前妻 嘉義 槍擊

延伸閱讀

全台獨「嘉」迎孔祭典 孔子神像繞境嘉市進入國小賜福護佑學子

數位學習再升級 嘉市創智慧互動屏幕結合個人化學習載具

嘉市議員戴寧詐助理費「二審認罪」引熱議！法界人士研判這目的

洛城大槍戰 6路人中彈 槍手瘋狂掃射20多發

相關新聞

台中私校校車撞斃7旬婦 頭顱破當場死亡...司機1萬元交保

台中巨業客運22日輾斃東海大學林姓女學生，未料今上午又傳出華盛頓中學與客運業者合作的校車，其謝姓司機撞死騎電動車的7旬婦...

小林製藥紅麴產品釀食安危機 消保會今替55消費者提告求償1.7億元

日本小林製藥含紅麴成分保健食品導致消費者健康受損，而日本政府厚生勞動省也已查明產品含有「軟毛青黴酸」是主要肇因，台灣消費...

曾拿汽油噴鄰居...七旬男擅自爬上對家屋頂 法院判拘役30日

彰化縣詹姓男子與謝姓男子比鄰居住卻交惡，詹男去年4月拿裝有汽油的噴槍向謝男父子噴灑汽油，11月兩度從自家頂樓架設梯子爬越...

同一法官應迴避再審、非常上訴 司法院通過刑事訴訟法修正草案

憲法法庭去年判決「連身條款」合憲，但認為同一法官於再審或非常上訴程序應自行迴避，不得參與審判，刑事訴訟法未明文規定，相關...

台南男欠稅上千萬遭留置 趕忙託人繳納368萬餘分期後釋放

蔡姓男子因滯欠108年度綜合所得稅及罰鍰，逾期未繳納，經南區國稅局移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額為1102萬多...

陳情不順利...他在監察院激情上演「甲苯淋身」抗議 下場慘了

林姓男子在監察院陳情過程不順利，情緒激動將自帶的「甲苯」淋在自己身上抗議，警方依違反社會秩序維護法將林移送法辦；林稱「我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。