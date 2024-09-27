嘉市2死命案被害人曾遭槍擊 嫌自戕身亡不起訴
嘉義市陳姓男子被控今年6月間，因不滿前妻與邱男同居，攀爬並闖入邱男房間，開槍並持刀殺害邱男，陳男之後舉槍自戕；嘉檢日前偵結，因行凶陳男已死亡，不起訴處分。
44歲陳男與前妻楊女於2年前離婚後，楊女與離過婚的邱男交往，並同居在嘉義市自強街透天厝，讓陳男憤憤不平，多次跟蹤並騷擾邱男及楊女。
嘉義地檢署不起訴書指出，陳男因不滿前妻與以前曖昧對象邱男同居，今年6月20日凌晨3時許，攜帶槍彈及長刀前往邱男住處，並架梯上陽台、打破玻璃，闖入邱男、楊女位在3樓臥室，陳男先持槍朝邱男腹部開槍後，則持長刀砍殺邱男，邱男當場傷重不治。
警方據報趕到現場，以車追人，發現陳男躲藏在附近汽車旅館，前往圍捕，雙方一度僵持，後來陳男情緒失控，朝自己頭部舉槍自戕身亡。
嘉檢表示，據相驗報告，邱男因腹部單一穿透性遠距離槍傷與全身多處刀刃砍傷而死亡，命案發生時，警方並沒有發現死者身上有槍傷，經法醫相驗看見腹部有遭槍擊的穿透傷，在現場曾與行凶的陳男發生拉扯的楊女，因受到極大驚嚇，第一時間沒有明確告知警方現場情況。
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