同一法官應迴避再審、非常上訴 司法院通過刑事訴訟法修正草案

憲法法庭去年判決「連身條款」合憲，但認為同一法官於再審或非常上訴程序應自行迴避，不得參與審判，刑事訴訟法未明文規定，相關機關2年內應修法；為符合憲法判決意旨，司法院院會今通過刑事訴訟法第17條修正草案，保障被告訴訟權，將於近日函送行政院會銜提請立法院審議。

除刑事訴訟法第17條之外，司法院院會今也通過刑事訴訟法第26條修正草案，排除同一檢察官於再審或非常上訴的迴避事由；另為保障律師或辯護人與被告之間行使秘密自由溝通權，新增刑事訴訟法第134條之1，明定律師或辯護人因執行業務，與被告或犯罪嫌疑人秘密溝通之紀錄，或因此所生之文件資料（如文書、電磁紀錄等），不得為作為證據而扣押。

再者，司法院研擬制定稅務行政事件審理法草案，共33條，將送請立法院審議，重點包括破除「萬年稅單」，以課稅處分作為撤銷訴訟的程序標的；落實總額主義，建構訴訟上配套措施；強化行政法院審理權限，徹底解決稅務爭議；設置稅務審查官，增強行政法院審理效能；優化暫時權利保護制度，衡平租稅保全與人民救濟實效；加強當事人協力義務，與行政法院共負釐清事實的責任；擴大強制律師代理範圍。

司法院院會今也通過行政法院組織法修正案，重點包括增設稅務審查官，並修正高等行政法院員額基準表及最高行政法院員額基準表；修正高等行政法院、最高行政法院遴選進用法官助理規定；明訂行政法院得依聘用人員相關法令聘用稅務審查官，或借調具有財稅專業人員充任，並授權由司法院訂定遴聘及借調辦法。