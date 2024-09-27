台中私校校車撞斃7旬婦 頭顱破當場死亡...司機1萬元交保

台中巨業客運22日輾斃東海大學林姓女學生，未料今上午又傳出華盛頓中學與客運業者合作的校車，其謝姓司機撞死騎電動車的7旬婦人，檢方今下午會同法醫相驗，發現婦人顱骨開放性骨折死亡，謝犯嫌重大但無羈押必要，依過失致死罪嫌命謝1萬元交保候傳。

太平分局調查，謝姓司機（65歲）今上午7點多駕駛校車，沿太平區中山路一段往二段方向，於中山路一段159巷口與前方騎乘電動車的婦人碰撞，釀婦人頭部重創、當場死亡。

警方查，雙方都沒有酒駕，同時已調閱監視器影像釐清發生經過，詳細肇事因素警方將分析研判。另當時校當時10多名學生都沒有受傷。

台中地檢指出，檢察官今下午相驗，判定死者因交通事故，導致頭胸部鈍挫傷、顱骨開放性粉碎性骨折併顱腦損傷出血、創傷性氣血胸而死亡。