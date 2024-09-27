台南男欠稅上千萬遭留置 趕忙託人繳納368萬餘分期後釋放
蔡姓男子因滯欠108年度綜合所得稅及罰鍰，逾期未繳納，經南區國稅局移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額為1102萬多元，昨上午經通知到案，但因資金流向不明，當場遭留置，移送台南法院聲請管收前，他趕忙請友人先匯款368萬元，其餘則辦理分期繳納後，下午獲釋。
行政執行官調查發現，蔡男從事建築相關行業，自2021年6月以後，陸續自第3人帳戶提領現金或將現金存入他人帳戶合計金額達1千多萬元，卻未用來清償欠款。執行官訊問其資金流向，他辯稱，還款或幫第3人處理銀行事務，卻無法提出相關資料佐證。
執行官訊問後，認定他符合「顯有履行義務可能，故不履行」及「就應供強制執行財產有隱匿或處分情事」管收事由，當場留置，台南分署準備依法將他移送台南地院聲請管收。
蔡男見情況不妙，提出先繳368萬元，其餘金額將分72期、每期10萬元清償方案，經台南分署同意後，下午立即請友人匯款並辦理分期繳納程序後，將他釋放。
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