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陳情不順利...他在監察院激情上演「甲苯淋身」抗議 下場慘了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

林姓男子在監察院陳情過程不順利，情緒激動將自帶的「甲苯」淋在自己身上抗議，警方依違反社會秩序維護法將林移送法辦；林稱「我淋在自己身上」否認違法，台北地院認為，林的行為違法，裁定罰鍰8000元。

台北市警中正第一分局移送指出，林今年9月10日下午1時32分，在監察院「陳情中心」內因情緒激動，將甲苯淋於自身，涉違反社會秩序維護法違序行為。

法官審查認為，「甲苯」是一種透明、無色且有特殊氣味的液體，對人體可能會影響神經系統；低到中濃度的甲苯，則會導致人體疲憊、虛弱、喝醉酒狀態、記憶力降低、嘔吐、食慾不振等。

法官認為，林在警詢時表示「我是將甲苯打開並淋在自己身上」，不過，林的辯詞不是法律規定不得滋擾公眾得出入之場所的正當理由，林的辯詞並不足採，警方移送林違序，堪以認定。

法院裁定說，審酌林姓男子所違犯的情節、品行、智識程度、年齡，以及林所生危害及行為後的態度等情狀，量處林罰鍰8000元，至於扣案未使用完的甲苯1罐，因是供違法所用的物品，依法宣告沒入，林可抗告。

監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

情緒 氣味 監察院

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