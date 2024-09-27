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基警少年隊2警淪「門神」2年收賄427萬 檢起訴求重刑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市警局少年警察隊周姓小隊長、劉姓偵查佐涉嫌包庇色情業者、賭場案，基隆地檢署今天偵結，認定周涉插乾股、洩漏臨檢訊息，以刑警身分淪業者「門神」，對抗要保護費的黑幫，周2年收賄427萬，被依貪汙治罪條例違背職務收賄等6項罪名起訴，並向法院求處重刑；劉姓偵查佐及另8名業者等9人也一併被起訴。

起訴書指出，涉案小吃店有越南籍或大陸籍女性陪侍性交易之特種行業，周姓小隊長長期包庇不予取締，並於112年2月間、11月間洩漏臨檢、強化治安掃蕩勤務等消息給業者預作準備。

檢方說，周姓小隊長利用警職人員身分，使積欠酒錢的幫派分子懼怕而減少店內呆帳，也排除幫派份子之覬覦，針對欲插旗店家收取保護費、幫派份子帶領小弟滋事等，均由周排除。

檢方表示，劉姓偵查佐至小吃店消費時，不論實際消費金額多寡，均以5000元至8000元計算，等於消費金額7折至8折優惠，建立長期供養關係，劉遇有臨檢提前通風報信。

檢察官痛斥周姓小隊長未思廉潔自守，因受不法利益薰心，有負國家託付與栽培，不僅洩漏臨檢情資，從中獲取每月數十萬元賄賂，更淪為業者「門神」，以警職人員身分作為與不肖分子談判、斡旋籌碼，並為掩人耳目，透過友人洗錢賄賂款項，還否認犯行，毫無悔過之心，數度以不合常情理由矯飾其詞，犯後態度極為惡劣，建請從重量刑，以昭炯戒。

檢方並說，劉姓偵查佐身為警職人員，卻為不正利益洩漏臨檢情資，雖坦承犯行，但重要情節多次供詞不一，建請依法妥適量刑。

基隆警淪「門神」檢起訴求重刑，2年收色情、賭場業者427萬。記者游明煌／攝影
基隆警淪「門神」檢起訴求重刑，2年收色情、賭場業者427萬。記者游明煌／攝影

幫派 收賄 臨檢

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