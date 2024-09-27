「天道盟公主」遭控虐死癌末友人...法院只認棄屍判關2年定讞

外號「天道盟公主」的竺姓女子被控8年前覬覦癌末吳姓友人財產，強逼對方過戶房產，再以拿刀割皮膚等方式虐死棄屍，被檢方依殺人等罪嫌起訴，但法院依證據無法認定竺女凌虐吳致死，僅依遺棄屍體罪判竺女2年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

檢方調查指出，吳2016年間失蹤半年，而檢警偵辦毒品案時，意外查出竺女涉殺吳後，棄屍桃園市復興區荒涼的產業道路旁，並懷疑竺女因車禍案逼吳過戶名下房屋和金錢還債，凌虐吳後殺人棄屍，依殺人等罪起訴竺女和丁姓共犯。

竺女（50歲）和吳為朋友關係，吳於2016年10月4日至5日間遭不明人士傷害，受有胸部鈍性傷，兩側肋骨多處骨折，結果死在竺女住處客廳。竺女以LINE和丁（57歲，有多項毒品前科）通話，要求對方到她家，並給丁3千元租車，要丁把屍體運到其他地方丟棄。

丁同年10月5日晚間7時許租車後，用黑色塑膠袋包裹吳屍體，再請綽號「阿村」的男子開車載他和另名周姓友人前往爺亨部落。丁先買圓鍬，到爺亨部落後，先讓周和「阿村」下車，他獨自開車離去；翌日凌晨2點多，丁在通往爺亨溫泉的產業道路旁挖洞棄屍。吳的胞姊因和吳失聯多時，覺得有異，報警處理。

竺女否認遺棄屍體，辯稱5日早上去戶政事務所時，還聽到吳和姊姊講電話，吳還活著，一切都是丁捏造的，她對遺棄屍體一事不知情，但丁坦承不諱。

一審認為竺女和丁姓、吳姓男子都是朋友，明知吳遭不明人士傷害致死卻沒報警，反而是遺棄屍體，吳的屍體因長時間腐化，面目全非，行為相當不該，依遺棄屍體罪分別判竺女、丁2年、1年徒刑。

案件上訴，二審逆轉依傷害致死等罪判竺女12年、丁則依遺棄屍體罪判刑10月，但竺女判決被最高法院撤銷發回更審，丁的部分則駁回上訴確定。

檢察官仍指稱，竺女和吳因金錢糾紛，卻以拳打腳踢、棍棒毆打、刀割皮膚、加熱後用水果叉刺或燙等方式凌虐癌末的吳，也長期沒提供足夠的飲食和藥物，導致吳死在她家，涉犯傷害致死罪嫌。