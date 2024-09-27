快訊

漢翔工程師社群張貼「機敏資料」 顧立雄曝洩密下場

罰站爭議／師不敢罰生不怕罰 管教新規遭諷警察配水槍

震驚！屏東7連霸議員王啟敏今晨在峇里島身體不適 搶救不治

聽新聞
0:00 / 0:00

檢察官在「北一女」宣導反詐 學生都在問廢死、京華城案

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

為教導學生如何防範詐欺行為害己，檢察官謝祐昀昨天前往台北市立第一女子中學參與少年警察隊辦的「友善校園週」活動，向一女中學生講述常見詐騙手法，以不同角度來分析、說明詐騙案，希望藉由檢察官專業的法律識能，教導學生如何防詐。

謝祐昀是司法官學院52期結業，曾擔任法務部法制司部辦事，目前在台北地檢署公訴組，專蒞庭重大金融案件。

昨天的宣導活動，謝祐昀首先以猜拳遊戲說明詐騙的定義，並利用寶特瓶與學生上演情境短劇，說明網路交友詐騙及暗網犯罪等陷阱，呼籲學生們除了唸書之外，也可透過「熔爐」等影集了解各種犯罪模式，善用自身優勢讓自己免於危害，謝活潑生動的宣導方式，讓學生們聽得津津有味。

問答時間時，台北市頂尖學府學生紛紛拋出對「檢察官」職業的好奇，如工作內容、辦過印象最深刻的案子等，還有人對「京華城案」、「廢死議題」表示看法，學生犀利提問，讓謝祐昀笑稱「有點吃不消」。

謝祐昀機智幽默的回應，讓學生十分佩服，他也鼓勵學生們未來可以投考司法官，一起守護國家的公平正義。

檢警指出，近年犯罪集團針對各年齡層衍生出不同的犯罪手法，檢警持續與教育局推動入校入班宣導，期待透過法治教育讓識詐及自我保護知能向下扎根，另藉由檢察官等不同職人經驗分享，提升學生對未來就學、就業的想像，陪伴少年健全發展。

謝祐昀檢察官藉由猜拳遊戲說明詐欺的定義。圖/讀者提供
謝祐昀檢察官藉由猜拳遊戲說明詐欺的定義。圖/讀者提供
同學俏皮行為逗樂謝祐昀檢察官。圖/讀者提供
同學俏皮行為逗樂謝祐昀檢察官。圖/讀者提供
學生們犀利向謝祐昀檢察官提問。圖/讀者提供
學生們犀利向謝祐昀檢察官提問。圖/讀者提供

司法官 檢察官 詐騙

延伸閱讀

簡舒培指黃珊珊京華城案引錯法條 民眾黨：誤導視聽

黃珊珊稱京華城容積依法有據遭打臉 簡舒培酸：硬辯亂拗還放火

藍營批大法官判實質廢死 吳宗憲提「真正」無期徒刑

4度提訊柯文哲 北檢快問快答2.5小時還押

相關新聞

高市議員黃紹庭涉詐領助理費去向成謎 檢調搜索前飛赴大陸廈門

高雄市議員黃紹庭疑涉及浮報助理費，昨天服務處等處遭檢調搜索，檢調搜索時不見黃紹庭，據悉黃紹庭在檢調搜索前，已趕赴機場搭機...

檢察官在「北一女」宣導反詐 學生都在問廢死、京華城案

為教導學生如何防範詐欺行為害己，檢察官謝祐昀昨天前往台北市立第一女子中學參與少年警察隊辦的「友善校園週」活動，向一女中學...

購買無牌車掛假牌違規趴趴走！台南男遭國道警揪出被判3月

楊姓男子透過IG向網友購得偽造車牌2面，今年2月7日在嘉義水上向謝姓女子購入遭吊扣車牌轎車後，懸掛偽造車牌上路，直至曾姓...

嘉市議員戴寧詐助理費「二審認罪」引熱議！法界人士研判這目的

4連霸無黨嘉義市議員戴寧被控涉詐領助理費，一審判刑10年半，沒收不法所得431萬多元，她提上訴，台南高分院日前開庭審理，...

海軍少校輔導長美受訓賣場偷竊 挨記2大過...提告結果曝光

海軍131艦隊劉姓少校輔導長5年前赴美國受訓期間，在賣場偷走2張記憶卡、2條傳輸線和1個隨身碟，被美方要求提前返國，軍方...

高市議員黃紹庭涉詐助理費 搜索前失蹤

國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭涉嫌以人頭詐領助理費，高雄地檢署昨天指揮調查人員搜索黃的住處、服務處及議會辦公室等處，將黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。