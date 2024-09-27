檢察官在「北一女」宣導反詐 學生都在問廢死、京華城案

為教導學生如何防範詐欺行為害己，檢察官謝祐昀昨天前往台北市立第一女子中學參與少年警察隊辦的「友善校園週」活動，向一女中學生講述常見詐騙手法，以不同角度來分析、說明詐騙案，希望藉由檢察官專業的法律識能，教導學生如何防詐。

謝祐昀是司法官學院52期結業，曾擔任法務部法制司部辦事，目前在台北地檢署公訴組，專蒞庭重大金融案件。

昨天的宣導活動，謝祐昀首先以猜拳遊戲說明詐騙的定義，並利用寶特瓶與學生上演情境短劇，說明網路交友詐騙及暗網犯罪等陷阱，呼籲學生們除了唸書之外，也可透過「熔爐」等影集了解各種犯罪模式，善用自身優勢讓自己免於危害，謝活潑生動的宣導方式，讓學生們聽得津津有味。

問答時間時，台北市頂尖學府學生紛紛拋出對「檢察官」職業的好奇，如工作內容、辦過印象最深刻的案子等，還有人對「京華城案」、「廢死議題」表示看法，學生犀利提問，讓謝祐昀笑稱「有點吃不消」。

謝祐昀機智幽默的回應，讓學生十分佩服，他也鼓勵學生們未來可以投考司法官，一起守護國家的公平正義。