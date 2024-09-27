高市議員黃紹庭涉詐領助理費去向成謎 檢調搜索前飛赴大陸廈門

高雄市議員黃紹庭疑涉及浮報助理費，昨天服務處等處遭檢調搜索，檢調搜索時不見黃紹庭，據悉黃紹庭在檢調搜索前，已趕赴機場搭機赴廈門。檢調帶回黃的父母等17人漏夜偵查，今天清晨檢方聲押服務處周姓女副主任，黃的父母獲請回。

高雄地檢署指揮台南市調查處昨上午7時許兵分多路，赴黃紹庭在高市苓雅區三多三路的服務處、住處及市議會辦公室搜索，帶回黃紹庭的父母、服務處人員、助理等17人，但不見黃紹庭的蹤影。

據了解，黃紹庭在檢方搜索前1小時，匆忙帶著行李箱外出，去向成謎，但後來查詢相關人及資訊，發現黃紹庭在調查人員搜索時，昨天上午7時30分，已經在高雄機場搭乘華信航空器班機，飛往廈門，手機關機，聯繫不上，但檢方不願證實其事。

檢調搜索黃紹庭的服務處等10處地點，查扣電腦主機和相關資料，帶回黃紹庭的父母及15名服務處人員、助理，漏夜偵查，據悉，黃紹庭也透過管道，稱訂到機位後就回台。

黃父母等10人列被告，其餘7人為證人。據雄檢表示，檢調追查黃紹庭10多年議員期間，疑詐領助理費約800萬元，相關人員經訊問後，今天清晨，因服務處周姓女副主任涉案較深，經檢察官聲押中，黃的父母及另名助理獲請回，另6名被告分別以2萬至30萬元交保候傳。