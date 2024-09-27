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涉浮報助理費！高市議員黃紹庭仍未到案 6人交保1人遭聲押

中央社／ 高雄27日電

高雄市議員黃紹庭服務處昨天遭檢調搜索，帶走電腦與相關文書資料。記者王勇超攝影
高雄市議員黃紹庭服務處昨天遭檢調搜索，帶走電腦與相關文書資料。記者王勇超攝影

國民黨高市議員黃紹庭涉浮報助理費案，雄檢昨天帶回黃紹庭父母等17名涉案人員，但黃紹庭仍未到案。檢方訊問後，諭令其中6人以2萬至30萬交保，1人聲押，其餘被告請回。

台灣高雄地方檢察署今天上午表示，相關人員經檢察官訊問後，其中6名被告分別以新台幣2萬至30萬元交保候傳。1名被告則被檢方向高雄地方法院聲請羈押。其餘包括黃紹庭父母等被告請回。但黃紹庭本人目前仍未到案說明。

雄檢昨天上午指揮法務部調查局台南市調查處人員，兵分10路前往黃紹庭住處和服務處搜索，調查涉浮報助理費案。帶回包括黃紹庭父母、服務處人員等共17人，釐清案情經過。初步調查涉及浮報金額達數百萬元。

檢調調查，由於目前仍未找到黃紹庭本人到案說明，正透過多方管道聯繫尋找中，後續將依相關法律程序辦理。

父母 黃紹庭

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