涉浮報助理費！高市議員黃紹庭仍未到案 6人交保1人遭聲押
國民黨高市議員黃紹庭涉浮報助理費案，雄檢昨天帶回黃紹庭父母等17名涉案人員，但黃紹庭仍未到案。檢方訊問後，諭令其中6人以2萬至30萬交保，1人聲押，其餘被告請回。
台灣高雄地方檢察署今天上午表示，相關人員經檢察官訊問後，其中6名被告分別以新台幣2萬至30萬元交保候傳。1名被告則被檢方向高雄地方法院聲請羈押。其餘包括黃紹庭父母等被告請回。但黃紹庭本人目前仍未到案說明。
雄檢昨天上午指揮法務部調查局台南市調查處人員，兵分10路前往黃紹庭住處和服務處搜索，調查涉浮報助理費案。帶回包括黃紹庭父母、服務處人員等共17人，釐清案情經過。初步調查涉及浮報金額達數百萬元。
檢調調查，由於目前仍未找到黃紹庭本人到案說明，正透過多方管道聯繫尋找中，後續將依相關法律程序辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言