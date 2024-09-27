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海軍少校輔導長美受訓賣場偷竊 挨記2大過...提告結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

海軍131艦隊劉姓少校輔導長5年前赴美國受訓期間，在賣場偷走2張記憶卡、2條傳輸線和1個隨身碟，被美方要求提前返國，軍方最終記2大過處分，一審劉勝訴，但判決被最高行政法院廢棄發回更審；台北高等行政法院更一審逆轉判決劉敗訴，仍可上訴。

劉赴美受訓期間，2019年7月28日上午10時許在美軍基地營站賣場內，將2張記憶卡、2條傳輸線和1個隨身碟放入隨身背包而沒有付款，軍方認為他受薦赴美受訓，背負軍方及國家名譽，卻因此被美方要求提前返國，還不得參加結訓典禮，嚴重傷害國軍在美形象。

軍方認為，美方是以入店偷竊罪告發劉，檢察官考量劉是外國軍隊派訓學員，將被移除學籍並遣返回母國，才經法院裁定准許撤案，審酌後決議記大過2次懲罰；劉不服提行政訴訟救濟，一審認為軍方人評會決議程序有瑕疵，判決撤銷處分，劉勝訴，但最高行廢棄原判決，發回更審。

劉主張，他當初是因商品體積過小，會從購物車底部間隙掉落，才會先暫放於背包內，且未結帳的金額只有美金200元，遠低於已結帳的美金1000元，他是因趕搭回基地住宿大樓的接駁車，慌亂中才會忘記結帳，沒有竊盜故意。

劉指出，軍方認定他影響我軍在國家形象，但2022年美國眾議院長裴洛西來台訪問，會見前總統蔡英文，顯見台美關係沒有受他的行為影響，認為人評會處分有重大瑕疵，請求法院撤銷處分。

北高行更一審指出，軍方認定劉違反陸海空軍懲罰法的要件，且據此懲罰劉，沒有認定事實錯誤之處，且人評會組成、會議程序和決議內容也合法，作出處分前也有使劉充分陳述意見、申辯的機會。

更一審認為，劉拿取商品之後，還用白色毛巾包裹後才放入背包，若非劉有意不使他人發現，實在沒有必要刻意以毛巾包覆，而不採信劉的說詞，逆轉判決劉敗訴。

海軍131艦隊劉姓少校輔導長赴美受訓竊取記憶卡、隨身碟等，被軍方記2大過處分。圖為示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
海軍131艦隊劉姓少校輔導長赴美受訓竊取記憶卡、隨身碟等，被軍方記2大過處分。圖為示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

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