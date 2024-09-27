辱家長賺黑錢 師賠6萬

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影 台中廖姓國小女老師被控散布學生日記侵害隱私，還向其他老師揭露學生家長從事殯葬業、開當鋪，稱對方「賺的錢不乾淨」，家長提告求償一百萬元。台中地院查廖女雖散布學生日記，但無法確認內容為何，不過貶抑家長社會評價部分判賠六萬元。

學生父母指控，廖女當班導師期間要求小孩每天寫心情日記，她卻拿著日記問其他老師、家長要不要看？或用手機拍日記內頁，侵害小孩隱私；廖女還散布說小孩有恐慌症，引來同儕異樣眼光。

父母指出，另一名小孩讀六年級時因和外籍教師有衝突，學校開會處理時，廖女強拉小孩的手逼向外籍教師道歉，且廖女還說他們是「恐龍家長」、有精神病，又說家長從事殯葬業、當鋪「賺的錢不乾淨」。

廖女抗辯，稱要求寫心情日記是要了解學生狀況，她也被指定寫教案才拍攝日記，否認有拿給旁人看、拉學生強迫道歉，也沒說家長賺的錢不乾淨，或語出「恐龍家長、有精神病」。

中院傳訊同校老師，有三人稱廖女拿學生日記給他們看，就算拒絕，她還直接唸出來、意帶炫耀，證明她有輔導，同事制止廖女別再唸了。同事也說曾聽廖女稱學生家長開當鋪、從事殯葬業，是黑道，錢不清不白、賺黑心錢、黑白兩道掛鉤。

中院審酌家長沒提出小孩日記、其他教師也不清楚內容，無從判斷有無侵害學生隱私，但廖女的言論使聽聞者產生家長有黑道背景、賺錢不當等負面印象，足以貶抑社會評價，判廖女應賠償家長六萬元，其餘指控則駁回。