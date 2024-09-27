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高市議員黃紹庭涉詐助理費 搜索前失蹤
國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭涉嫌以人頭詐領助理費，高雄地檢署昨天指揮調查人員搜索黃的住處、服務處及議會辦公室等處，將黃的父母、助理等17人帶回調查，黃則在檢調搜索前1小時即提著行李箱外出，行蹤成謎。檢調初步掌握，黃紹庭10多年議員任期涉嫌詐領約800萬元，呼籲他盡速出面接受調查，否則依法定程序通緝。
黃紹庭2006年接棒父親、前市議員黃芳仁參選，雖順利選上議員，但當選2年後，因具雙重國籍被撤銷議員資格，2010年第2次參選落選，2014年第3次參選議員當選後，連任到現在。2009年雄檢曾大舉查辦高雄市議員浮報助理費案，包括現任議長康裕成等共20名議員涉案被判刑，黃紹庭當時因遭撤銷議員資格未在其中。
黃紹庭過去多次為高鐵南延高雄火車站案與市長陳其邁針鋒相對，前天他還在臉書預告下個會期要把此案列為質詢重點，但昨天他突然遭搜索。市長陳其邁說「我們尊重司法，也希望檢調能夠盡速釐清，毋枉毋縱」；國民黨高雄市黨部也聲明，尊重檢調，也請外界不要過度解讀，以維護司法公正。
高雄地檢署指揮台南市調查處昨上午7時許兵分多路，赴黃紹庭在高市苓雅區三多三路的服務處、住處及市議會辦公室搜索，並到黃的多名助理及人頭助理住處帶人，但各搜索點都不見黃紹庭的蹤影。據悉，黃紹庭正巧在檢調行動前1小時，提著行李箱外出，行蹤成謎。
檢調共搜索黃紹庭的服務處等10處，查扣電腦主機和相關資料，帶回黃紹庭的父母及15名助理、人頭助理，黃父母等10人列被告，其餘7人為證人，漏夜偵訊中。
檢調初步了解，黃紹庭10多年議員期間，疑詐領助理費約800萬，因黃未到案，檢方不排除明天若他仍未出現，將依法定程序通緝，呼籲黃趕緊出面配合調查。
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