男大生兩度帶國中女友上摩鐵 二審改口認罪賠償70萬換緩刑

楊姓大學生在手機射擊遊戲APP認識女國中生，在Line互加好友聊天後成為男女朋友，前年多次從苗栗南下找她逛街吃飯，兩度上摩鐵性交而挨告，楊辯稱，從女方外觀及穿著無法辨識其年齡，一審判應執行1年，不服上訴，他改口認罪並以70萬調解成立，二審改判8月，緩刑5年。

楊及辯護人僅就原判決關於量刑及定應執行刑部分提起上訴，對於原判決認定犯罪事實、罪名，均未在上訴範圍內。

楊於警詢、偵查及原審時雖否認犯行，惟上訴二審後已坦承認罪，並於6月底與女方達成損害賠償調解，約定楊應給付女方70萬元，楊於調解當場履行給付完畢。

律師指出，楊已知道自己的錯誤，盡力彌補女方所受損害，犯後態度良好。原審量刑過重，請從輕量處較輕刑度。律師也說，楊現仍為大學生，調解賠償的70萬元是向親友籌措借來，須打工償還，且應無再犯可能，請求法官諭知緩刑宣告。

台南高分院指出，楊犯後已於二審時坦承犯行，並與女方達成損害賠償調解，且全數履行給付完畢，女方及父母均表示同意法院對被告為緩刑宣告。法官撤銷改判，認楊犯對於14歲以上未滿16歲女子性交共2罪，各處5月，應執行8月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並接受法治教育課程3場次。

然而，原審他矢口否認有何對於14歲以上未滿16歲女子性交，並辯稱：他不知道女方當時為14歲以上未滿16歲之人，女方說她已經高中畢業，他也相信她，所以想說她應該已經大學或成年了，他與女方吃飯逛街後，雖有一起去汽車旅館，但兩人在汽車旅館內打遊戲、看電視及睡覺，並沒有發生性行為。

女方於警詢及偵查中證稱，她在手機射擊遊戲APP認識該名網友，兩人起先在該遊戲APP聊天，後來有加臉書好友，在Messenger聊天，後來又加Line好友，之後就透過Line聊天。