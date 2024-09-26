女照服員涉踹失明女院生頭部致死 二審仍判9年

台北市某教養院林姓女照服員不滿失明女院生不配合，持續踹踢頭部導致女院生送醫不治。台灣高等法院今天維持一審認定，仍依傷害致死罪判林女9年徒刑。可上訴。

一審士林地方法院依傷害致死罪判處林女有期徒刑9年，林女與檢察官均提起上訴，二審由台灣高等法院審理。林女主張無罪，檢察官則主張一審量刑過輕。

高院判決指出，林姓女子在北市某教養院擔任照顧服務員，負責照顧智能及視覺極重度障礙的被害人；林女於民國111年5月間因被害人不配合前往廁所，基於傷害犯意多次腳踢被害人頭部，被害人送醫治療後仍因外傷性顱內出血，缺氧性腦病變和併發症，不治死亡。

二審指出，林女否認腳踢被害人頭部，還辯稱本案無法排除是被害人自己撞擊頭部所致。

二審依據醫學鑑定及鑑定人意見，認定被害人死因為送醫前7天內的頭部外傷，再參酌監視錄影畫面，足以認定林女於被害人送醫當天上午，有腳踢被害人頭部至少3下，而且本案可排除被害人所受頭部外傷是被害人自己造成。

二審合議庭審酌，林女負責照顧不能自理生活的被害人，僅因被害人不甚配合，即恣意暴力相向，造成被害人死亡的不可回復結果，惡性非輕，且犯後否認犯罪，也未賠償被害人家屬所受損害或取得諒解，而被害人家屬則請求從重量刑。

二審認定，林女於長期照護過程中，未能妥適調整可能產生的情緒，導致本案悲劇，原判決認事、用法及量刑均無違誤或不當，林女上訴主張無罪，檢察官上訴主張量刑過輕，均無理由，因此駁回上訴，仍依傷害致死罪，判刑9年，可上訴。