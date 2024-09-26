快訊

蹭大谷熱？台男在日本賣仿冒球衣被逮 還搜出500件盜版名牌貨

還有機會！張惠妹大巨蛋20萬張票秒殺 釋票時間出爐了

防衛韌性委員會今登場！專家：國防部要求彈藥屯放宮廟 恐成攻擊目標

女照服員涉踹失明女院生頭部致死 二審仍判9年

中央社／ 台北26日電

北市某教養院林姓女照服員不滿失明女院生不配合，持續踹踢頭部導致女院生送醫不治。台灣高等法院今天維持一審認定，仍依傷害致死罪判林女9年徒刑。可上訴。

一審士林地方法院依傷害致死罪判處林女有期徒刑9年，林女與檢察官均提起上訴，二審由台灣高等法院審理。林女主張無罪，檢察官則主張一審量刑過輕。

高院判決指出，林姓女子在北市某教養院擔任照顧服務員，負責照顧智能及視覺極重度障礙的被害人；林女於民國111年5月間因被害人不配合前往廁所，基於傷害犯意多次腳踢被害人頭部，被害人送醫治療後仍因外傷性顱內出血，缺氧性腦病變和併發症，不治死亡。

二審指出，林女否認腳踢被害人頭部，還辯稱本案無法排除是被害人自己撞擊頭部所致。

二審依據醫學鑑定及鑑定人意見，認定被害人死因為送醫前7天內的頭部外傷，再參酌監視錄影畫面，足以認定林女於被害人送醫當天上午，有腳踢被害人頭部至少3下，而且本案可排除被害人所受頭部外傷是被害人自己造成。

二審合議庭審酌，林女負責照顧不能自理生活的被害人，僅因被害人不甚配合，即恣意暴力相向，造成被害人死亡的不可回復結果，惡性非輕，且犯後否認犯罪，也未賠償被害人家屬所受損害或取得諒解，而被害人家屬則請求從重量刑。

二審認定，林女於長期照護過程中，未能妥適調整可能產生的情緒，導致本案悲劇，原判決認事、用法及量刑均無違誤或不當，林女上訴主張無罪，檢察官上訴主張量刑過輕，均無理由，因此駁回上訴，仍依傷害致死罪，判刑9年，可上訴。

北市 台灣高等法院 檢察官

延伸閱讀

女照服員4秒猛踹4下...害視障院生顱內出血身亡 她二審仍判9年徒刑

女直播主「戀愛攻勢」狂詐純情男64萬元 最終判刑10月定讞

台中人妻直播主裝單身...狠騙癡心男199萬 判10月要入獄

台南狼父性侵未成年女兒「不是親情是愛情」 二審仍判4年半

相關新聞

真相出爐！疑因追討債務逼車釀國道3死1傷 車禍唯一生還者羈押獲准

國道一號高速公路本月22日深夜發生兩輛小客車追撞造成三死一傷重大車禍，車禍死亡的廖姓女駕駛，家屬懷疑車禍原因不單純，經雲...

女照服員4秒猛踹4下...害視障院生顱內出血身亡 她二審仍判9年徒刑

台北市陽明教養院永福之家女照服員林玲聲前年多次用腳猛踹智能及視覺障礙陸姓女院生頭部，造成陸女顱內出血送醫不治，一審依傷害...

民代報助理費動輒涉法 法界點出其中奧妙

高雄市議員黃紹庭服務處等處今天遭檢調搜索，初步了解，檢調疑查有關浮報助理費相關案情，對黃紹庭的服務處及住家等處展開搜索行...

曾剷除新竹最大幫派軍火庫 竹檢葉子誠獲十大傑出青年獎

新竹地檢署檢察官葉子誠獲得中華民國第62屆十大傑出青年獎，法務部長鄭銘謙昨天特地前來勉勵，更提到葉子誠擔任檢察官10年以...

高雄4月大女嬰疑遭餓死解剖 收押生母、生父現身身影曝光

高雄市陳姓單親母親，涉嫌將4個月大的小女兒獨留家中8天致死，大前天送1歲女兒到托嬰中心時向保母吐露此事。警方赴陳住處發現...

曾與藝人袁艾菲交往…德信證券前董涉掏空1億判4年2月

曾與藝人袁艾菲交往的德信證券前董事長林冠百涉虛偽收購「獨身貴族」股權，掏空資產1億1525萬元，檢方起訴林、德信冠群創業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。