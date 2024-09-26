議員告發恐龍園區謝國樑涉圖利 市府：絕無不法

民進黨基隆市議員鄭文婷今天赴基隆地檢署，告發市長謝國樑涉嫌圖利恐龍生態園區特定廠商。市府則表示，絕無不法。

鄭文婷說，謝國樑市府在今年1月先以限制性招標，開了基隆潮境AR恐龍生態園區委託開發設計暨建置標案，讓廠商以新台幣995萬元得標，再用同樣手法於7月開基隆潮境AR恐龍生態園區委託營運標案，讓同一間公司以1151萬元得標。

鄭文婷說，但事實上直到8月15日決標為止，市府都還沒有取得海科館土地使用同意，而是延宕到8月20日才與海科館簽訂土地使用協議書。謝國樑是不是為了要確定特定廠商已拿到標案，才願意向海科館承租土地，否則就任憑得標廠商自生自滅，其中沒有任何貓膩嗎。

鄭文婷表示，謝國樑原本只打算試營運到27日，28日起要開始向入場民眾收費，但因網路上很多人反映使用AR體驗不佳，為了避免引起民怨，因而將試營運時間延後到罷免投票日後的10月底，也讓得標廠商有更寬裕時間興建服務中心，明顯在為特定廠商開綠燈。

基隆市政府產業發展處表示，園區建置與營運部分都依法採購，建置案已於7月2日整案驗收完畢結案，委託營運部分則於8月5日完成評選，8月15日決標，並於8月30日起試營運，此部分更屬收入性質，是增加市庫收入的一環，請民眾勿信謠言。

產發處指出，海科館6月12日函復市府，雙方已用印的土地合作意向書，市府8月13日函文海科館辦理契約簽訂程序，海科館也在8月21日函復已用印的土地使用協議書，相關土地合作協議事項都依法辦理，絕無不法。另外，園區目前在試營運階段，相關體驗模式正逐步優化，希望正式營運時，能讓民眾享有更優質體驗感受。