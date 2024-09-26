民代報助理費動輒涉法 法界點出其中奧妙

高雄市議員黃紹庭服務處等處今天遭檢調搜索，初步了解，檢調疑查有關浮報助理費相關案情，對黃紹庭的服務處及住家等處展開搜索行動。法界認為，助理補助費不屬議員實質薪資範圍，如果虛報助理名額等方式核銷助理費，就有詐領問題，可能構成貪汙治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪。

高雄地檢署前襄閱主任檢察官、律師徐弘儒認為，過去議員涉及浮報助理費案件，大部分都被判有罪，手法以人頭詐領、低薪高報、助理薪水沒實際用在助理身上，而虛列助理名額最多，只要是虛列、浮報，如果只有2名助理卻以人頭報了6名，就可能涉及貪汙治罪條例的利用職務上之機會詐取財物罪，以及偽造文書罪。

法界依據最高法院見解，議員助理補助費不屬議員實質薪資範圍，需實際遴用助理，才得請領助理費，如果虛報助理名額或月薪方式核銷助理補助款，就有詐領問題，即構成貪汙治罪條例的利用職務上之機會詐取財物罪。

徐弘儒解釋，如果是差旅費、小額加班費等項目，最高檢察署採統一見解，都屬於公款，早已認定非議員補助款，把助理薪水挪作他用，比如充當紅白帖經費等，詐領薪水如同詐領公款。