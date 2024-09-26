曾剷除新竹最大幫派軍火庫 竹檢葉子誠獲十大傑出青年獎

新竹地檢署檢察官葉子誠獲得中華民國第62屆十大傑出青年獎，法務部長鄭銘謙昨天特地前來勉勵，更提到葉子誠擔任檢察官10年以來屢破大案，不僅破獲獵殺台灣黑熊及盜伐檜木樹瘤的犯罪集團，還剷除掉新竹最大幫派「風飛砂幫」的地下軍火庫，安定社會治安。

風飛砂幫是新竹地區最大的組織幫派，成員多達上千人，但2019年風飛砂幫風北會長謝國棟卻在通緝期間，隱身在新埔與竹北交界進行槍械改造，進而發生風飛砂幫與警方近年來最大規模的衝突，檢警攻堅時與幫派成員爆發駁火，雙方互開上百槍，過程中還有警員被流彈劃傷頸部。

事後風飛砂幫軍火庫兵工廠遭檢警連鍋抄掉，負責偵辦的檢察官葉子誠更下重手，直接將成員全都判處重刑。因此新竹地檢署也將此事列為重要事蹟，尤其此次葉子誠榮獲十大傑出青年肯定，地檢署更希望以葉子誠為表率，鼓勵更多年輕檢察官在辦案過程中，要充分體現政府對貪汙零容忍的決心，並彰顯檢察官在社會中維護正義的責任與榮耀。