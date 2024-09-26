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高雄4月大女嬰疑遭餓死解剖 收押生母、生父現身身影曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市陳姓單親母親，涉嫌將4個月大的小女兒獨留家中8天致死，大前天送1歲女兒到托嬰中心時向保母吐露此事。警方赴陳住處發現女嬰人躺在嬰兒床上，身軀已發黑，疑遭活活餓死，檢警今天上午相驗遺體，遭收押的陳女以及女嬰的生父，雙雙到殯儀館接受檢方問訊。

據了解，女嬰的生父同樣住在大社區，從事攤販業，和陳女交往沒多久，陳女即懷下女嬰，由於兩人感情、互信基礎薄弱，生父得知陳懷孕後，未多加過問，直至23日獲悉未見過幾次面的女兒已死亡，驚訝不已，對檢警陳述，「不清楚發生何事」。

女嬰的生父身材壯碩，今穿著黑衣短褲及夾腳拖現身殯儀館，媒體在解剖室外守候，原本不知男子是女嬰的生父，見他走進解剖室後才確認其身分。

女嬰的生母陳女昨未說明為何獨留小女兒在家，警方懷疑女嬰餓死，詢後將陳依殺人罪移送。檢方認為，陳身為生母，具有照顧女嬰的保證人地位，卻忽略女嬰需求，將女嬰獨留在家中，因犯罪嫌疑重大，有羈押原因且有羈押必要，聲押禁見獲准。

檢方今提訊陳女，一早仁武警分局警方將陳女押往殯儀館，個頭嬌小約僅155公分的陳女下車時，頭上戴著安全帽，面對媒體在封鎖線喊話「為何將女兒餓死？」陳女未說一句話，即被警方帶進解剖室，接受檢方問訊。

檢警調查，31歲陳姓女子前年未婚生下大女兒，與母親同住高雄大社區，今年5月生小女兒，因失業經濟困頓，同月被社會局通報為脆弱家庭；陳帶兩名女兒搬出，由社會局協助租屋，安置在大社某教會租屋處，提供嬰幼兒用品及托育服務，每月補助5400元。

23日上午，陳只送大女兒至托嬰中心，中心保母未見到小女兒，詢問狀況，陳表示小女兒已死亡，保母趕緊報案。陳從托嬰中心返回租屋處，消防隊趕抵在房間發現女嬰躺床上，明顯死亡多時，身體發黑發出異味；警方帶回陳調查，報橋頭地檢署相驗遺體，沒有外傷，研判死亡數日。

陳稱，15日起帶大女兒回母親家，獨留小女兒在租屋處房間，有開冷氣，23日上午送大女兒到托嬰中心前，返回租屋處發現小女兒已死亡。檢警查出，16日托嬰中心因腸病毒停托，18日陳向托嬰中心替兩名女兒請病假，19及20日送托大女兒，獨留小女兒在租屋處期間曾參加家庭聚會，親友問起「小女兒人呢？」陳當下稱請朋友照顧。

高雄4月大女嬰疑遭餓死，今天上午檢警解剖複驗，遭收押的生母陳姓女子頭戴安全帽，被警方帶進解剖室，警方在外拉起封鎖線。記者石秀華/攝影
高雄4月大女嬰疑遭餓死，今天上午檢警解剖複驗，遭收押的生母陳姓女子頭戴安全帽，被警方帶進解剖室，警方在外拉起封鎖線。記者石秀華/攝影
高雄4月大女嬰疑遭餓死，今天上午檢警解剖複驗，遭收押的生母陳姓女子頭戴安全帽，被警方帶進解剖室。記者石秀華/攝影
高雄4月大女嬰疑遭餓死，今天上午檢警解剖複驗，遭收押的生母陳姓女子頭戴安全帽，被警方帶進解剖室。記者石秀華/攝影
高雄4月大女嬰疑遭餓死，今天上午檢警解剖複驗，女嬰的生父走進解剖室接受檢方問訊。記者石秀華/翻攝
高雄4月大女嬰疑遭餓死，今天上午檢警解剖複驗，女嬰的生父走進解剖室接受檢方問訊。記者石秀華/翻攝

小女兒 托嬰

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