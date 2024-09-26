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曾與藝人袁艾菲交往…德信證券前董涉掏空1億判4年2月
曾與藝人袁艾菲交往的德信證券前董事長林冠百涉虛偽收購「獨身貴族」股權，掏空資產1億1525萬元，檢方起訴林、德信冠群創業董事長吳昌陽、「獨身貴族」時任總理馮冠皓；台北地方法院審理，今依證交法判林有期徒刑4年2月，判吳有期徒刑2年2月、偽造文書判刑5月，判馮有期徒刑2年，緩刑4年。可上訴。
檢方指控，林冠百2017年9月至2019年2月擔任德信證券董事長，2018年7月時，林向一家投資公司借款320萬美元、新台幣300萬元，為解決自身債務問題，利用對德信證券及子公司德信創投的控制力，安排虛偽交易以便挪用公司款項。
檢方查出，林冠百找時任德信創投董事長吳昌陽、「獨身貴族」股東馮冠皓配合，假藉以德信創投虛偽收購「獨身貴族」、伸地、坤冠3家公司股權的方式，掏空德信證券、德信創投公司計1億1525萬元，供林冠百償還借款及個人投資用。
此外，林冠百、吳昌陽為隱匿犯罪所得，被控安排帳戶，製造金流斷點，「獨身貴族」、伸地發現後向調查局告發，隨後德信證券、德信創投也提起告訴；檢方偵辦認為，林、吳、馮涉嫌違反證券交易、洗錢防制法、偽造文書等罪，將他們3人起訴。
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