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散布小學生日記、稱家長賺黑心錢 台中女老師判賠6萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中廖姓國小女老師被家長控訴拿小孩日記給旁人看侵害隱私，還向其他老師揭露他們從事殯葬業、開當鋪，並稱「賺的錢不乾淨」一共對廖求償100萬元；法院比對證詞，廖女確實散布學生日記，但無法判斷內容為何，但稱家長賺黑心錢足以貶抑社會評價，判廖應給付家長6萬元，可上訴。

父母控訴，廖女擔任班導時期間，要求他們小孩每天都要寫心情日記交給她，但廖卻拿著小孩的日記詢問其他老師、家長要不要看，或是直接用手機拍日記內頁，嚴重侵害小孩隱私，造成孩子遭受原應信任的教師背叛，身心受創，廖還散布小孩有恐慌症，造成同儕異樣眼光。

父母指出，他們另一名小孩就讀6年級時，去年5月學校開會處理孩子與外籍教師衝突事件，廖女並非當事人、也不是導師，卻衝進會議抓住孩子手拉到外師面前強迫道歉，又散布小孩在校毆打外師不實言論，侵害孩子自由、名譽權。

父母還說，廖女在校稱他們是恐龍家長、有精神病，又稱他們從事殯葬業、當鋪，賺的錢不乾淨，連同侵害2名孩子隱私、名譽，並基於父母子女親密關係所生的身分權因而遭受重大損害，向廖求償30萬元、30萬元、20萬元、20萬元，一共100萬元。

廖女抗辯稱，她在國語作業要求學生寫心情日記，內容也非秘密，是透過日記了解學生狀況，她也被指定寫教案才拍學生日記，否認有拿給旁人看，處理學生和外師衝突沒有強迫道歉，是抱持和平化解的想法，沒有推拉學生，也沒說家長賺的錢不乾淨、恐龍家長，有精神病等語。

台中地院傳訊同校老師，其稱廖女有拿學生日記給他們看，就算拒絕不想看，廖卻直接唸出來給他們聽，帶著炫耀的意思，證明她有輔導，他們就制止要廖不要再念，可見廖確實有將學生日記唸給他人聽，但家長沒提出日記、教師也不清楚內容，無從判斷有無侵害學生隱私。

法院也認為，家長稱廖散布孩子有恐慌症、強迫道歉等事，均無理由，但同校老師說，曾聽廖稱該父母開當鋪、殯葬業，是黑道，錢不清不白、賺黑心錢，以及黑白兩道掛鉤，賺黑心錢等語。

法院認為，廖女言論已使聽聞者產生該父母有黑道背景，不正當賺錢等負面印象，足以貶抑社會評價，判廖應給付該父母6萬元，其餘駁回。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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