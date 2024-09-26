快訊

北約將領曝緊急備戰中！制定第三次世界大戰傷亡救援計畫

研究指近4成黑巧克力重金屬超標，還能吃巧克力嗎？教授解答

方文琳證實罹食道癌 為何會得9成男性患者的癌症？她自曝2致命習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

真相出爐！疑因追討債務逼車釀國道3死1傷 車禍唯一生還者羈押獲准

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

國道一號高速公路本月22日深夜發生兩輛小客車追撞造成三死一傷重大車禍，車禍死亡的廖姓女駕駛，家屬懷疑車禍原因不單純，經雲林地檢署深入追查，並詢問唯一受傷的邱姓男子，查明係因兩車人員因債務糾紛，在台中談判不成後，一路從國道一號台中段追逐到雲林斗南段才發生車禍，沿路車速曾飆到時速190公里的高速才釀禍，邱男訊後被聲押獲准。

雲林地檢署指出，9月23日晚間10時許國道一號南下237.5公里雲林虎尾段發生交通事故，造成同車的鄭男、廖女及另一輛疑由蕭男駕駛載著邱男的車子相撞，造成3人身亡、只有邱男受傷獲救。

原先以為這起車禍純為意外事故，但因死者廖女家屬指，廖女事故前曾與人有金錢糾紛並曾被跟蹤，雲林地檢署廖易翔第一時間掌握廖女疑似在外有債務問題，即指揮國道公路警察局第四公路警察大隊、雲林縣警察局刑事警察大隊、西螺分局組成專案小組偵辦。

檢方昨天開立拘票將唯一受傷住院的邱男拘提到案，警方待邱傷勢穩定，昨晚帶出院偵訊，查知廖女因債務問題，與邱、蕭在台中市某處商討未果後，廖女即駕車搭載鄭男離開，邱男即駕車搭載蕭男自台中市開始追逐廖，於高速公路時速高達190公里，在雲林段發生交通事故。

檢方認為邱涉有刑法第185條第2項、第1項以他法致生公眾往來危險致人於死等罪嫌，所犯為7年以上重罪，且有勾串、逃亡之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

雲林國道重大車禍造成三死，經查是人為因素禍，唯一受傷的當事人被押。記者蔡維斌／翻攝
雲林國道重大車禍造成三死，經查是人為因素禍，唯一受傷的當事人被押。記者蔡維斌／翻攝
雲林國道重大車禍造成三死，經查是人為因素禍，唯一受傷的當事人被押。記者蔡維斌／翻攝
雲林國道重大車禍造成三死，經查是人為因素禍，唯一受傷的當事人被押。記者蔡維斌／翻攝

交通事故 車禍 雲林

延伸閱讀

雲林國慶焰火去哪看？優選攝影作品洩露熱門取景處

蒜頭才剛播種就遇午後大雨 雲林多處蒜田傳受損

高雄某國小校長偷拍女童被羈押 新校長就任驚見插座還藏隨身碟

傳CoWoS設廠捨雲林轉屏東 台積電：不排除任何可能

相關新聞

真相出爐！疑因追討債務逼車釀國道3死1傷 車禍唯一生還者羈押獲准

國道一號高速公路本月22日深夜發生兩輛小客車追撞造成三死一傷重大車禍，車禍死亡的廖姓女駕駛，家屬懷疑車禍原因不單純，經雲...

嘉義男扛女同事、拉馬尾又碰胸 涉性騷法院判賠25萬

雲嘉南區養護工程分局某女職員控訴遭陳姓男同事將她人扛起來、拉扯頭髮馬尾、碰胸、踢屁股等涉嫌性騷，她因而向法院提起30萬元...

高雄4月大女嬰疑遭餓死解剖　收押生母、生父現身身影曝光

高雄市陳姓單親母親，涉嫌將4個月大的小女兒獨留家中8天致死，大前天送1歲女兒到托嬰中心時向保母吐露此事。警方赴陳住處發現...

台東中毒案 小米來源及阿嬤化驗鑑定報告成最後拼圖

台東農藥食物中毒造成3死案，檢警偵辦已進入第9天，最後的拼圖小米來源及阿嬤解剖化驗報告尚未有進展。地檢署主任檢察官陳研萩...

曾與藝人袁艾菲交往…德信證券前董涉掏空1億判4年2月

曾與藝人袁艾菲交往的德信證券前董事長林冠百涉虛偽收購「獨身貴族」股權，掏空資產1億1525萬元，檢方起訴林、德信冠群創業...

散布小學生日記、稱家長賺黑心錢 台中女老師判賠6萬

台中廖姓國小女老師被家長控訴拿小孩日記給旁人看侵害隱私，還向其他老師揭露他們從事殯葬業、開當鋪，並稱「賺的錢不乾淨」一共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。