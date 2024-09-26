真相出爐！疑因追討債務逼車釀國道3死1傷 車禍唯一生還者羈押獲准

國道一號高速公路本月22日深夜發生兩輛小客車追撞造成三死一傷重大車禍，車禍死亡的廖姓女駕駛，家屬懷疑車禍原因不單純，經雲林地檢署深入追查，並詢問唯一受傷的邱姓男子，查明係因兩車人員因債務糾紛，在台中談判不成後，一路從國道一號台中段追逐到雲林斗南段才發生車禍，沿路車速曾飆到時速190公里的高速才釀禍，邱男訊後被聲押獲准。

雲林地檢署指出，9月23日晚間10時許國道一號南下237.5公里雲林虎尾段發生交通事故，造成同車的鄭男、廖女及另一輛疑由蕭男駕駛載著邱男的車子相撞，造成3人身亡、只有邱男受傷獲救。

原先以為這起車禍純為意外事故，但因死者廖女家屬指，廖女事故前曾與人有金錢糾紛並曾被跟蹤，雲林地檢署廖易翔第一時間掌握廖女疑似在外有債務問題，即指揮國道公路警察局第四公路警察大隊、雲林縣警察局刑事警察大隊、西螺分局組成專案小組偵辦。

檢方昨天開立拘票將唯一受傷住院的邱男拘提到案，警方待邱傷勢穩定，昨晚帶出院偵訊，查知廖女因債務問題，與邱、蕭在台中市某處商討未果後，廖女即駕車搭載鄭男離開，邱男即駕車搭載蕭男自台中市開始追逐廖，於高速公路時速高達190公里，在雲林段發生交通事故。

檢方認為邱涉有刑法第185條第2項、第1項以他法致生公眾往來危險致人於死等罪嫌，所犯為7年以上重罪，且有勾串、逃亡之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。