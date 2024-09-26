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嘉義男扛女同事、拉馬尾又碰胸 涉性騷法院判賠25萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

雲嘉南區養護工程分局某女職員控訴遭陳姓男同事將她人扛起來、拉扯頭髮馬尾、碰胸、踢屁股等涉嫌性騷，她因而向法院提起30萬元損害賠償；法院審理雙方訊息，陳男曾道歉，並沒有否認所涉行為，判處賠償25萬元。可上訴。

判決書表示，這名女同事表示2021年4月某日起，陳男就不停有把她整個人扛起來，恐嚇要從5樓丟下去、在她全心工作時踢屁股、藉機會和她獨處、借交代公事故意碰觸身體等，令她看到他總想逃、想哭，覺得極度噁心、畏懼。

她陳述包括，某日陳以教腹式呼吸為由，碰觸她的胸、腹部下5次。2022年12月間在頂樓，藉著談公事事宜突如其來地將她扛起，碰觸左胸2下。去年5月間，在辦公室，趁她不備拉扯馬尾2下，在她問為何不去拉某人的，陳隨即答道「我喜歡你這一種的」，凡此種種讓她感到極度噁心、不適，認為已侵害人格權，訴請賠償非財產上損害賠償30萬元。

陳男否認性騷，是不小心碰觸，拉馬尾只是嬉鬧，他已深自悔悟，並已接受行政懲處及刑事處罰，且請求賠償的精神慰撫金過高。

法院審視雙方訊息內容，女方私訊表示抱起來、碰觸胸部、拉頭髮、拍肩、碰手、摸頭等令她感到身體被侵犯到、極度不舒服、看到他會感到害怕，希望男女之間還是要保持距離等。男方回覆訊息道歉，並解釋是其表達方式的問題、太激動，日後會注意等。當中沒有否認曾做出碰觸女方身體行為。依法請求損害賠償有理由，斟酌長期間對女方為性騷擾、受傷害情狀、雙方學經歷以及財產等，酌處賠償25萬元。

男同事涉嫌拉女同事馬尾、觸胸等性騷，女方提告要求賠償。圖／本報資料照片
男同事涉嫌拉女同事馬尾、觸胸等性騷，女方提告要求賠償。圖／本報資料照片

男同事 頭髮

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