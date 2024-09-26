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台中人妻直播主裝單身...狠騙癡心男199萬 判10月要入獄
台中已婚的賴姓女子擔任直播主隱瞞人妻身分和陳姓男子交往，短短7個月就跟他要了199萬元，包括美容、卡費及生活開銷都讓陳買單，直到陳發現賴女和老公舉辦「寶寶性別趴」才驚覺被騙。法院刑事依詐欺罪判賴10月確定將入獄，民事扣除賴已支付款項，判應給付陳129萬元，可上訴。
檢警調查，賴女原在「17直播網路平台」擔任直播主，陳男2019年看直播和她認識，賴女利用陳男想以結婚為前提和她交往，謊稱自己離婚2年刻意隱瞞已婚身分，2人2021年2月起成為男女朋友，也論及同居、存錢買房。
賴又利用陳男信任、期待結婚，就以需要生活費、繳稅、卡費或修繕漏水等名目，同年3月至10月間，陳男就砸錢匯了199萬元給她，沒多久陳透過賴女朋友的IG，驚見賴女和其佯稱已離婚的「前夫」共同舉辦「寶寶性別揭曉派對」慶祝賴懷孕，這才驚覺受騙。
台中地院刑事一審時，賴女否認詐欺，辯稱沒跟陳講清楚自己沒離婚確實不對，除此外和陳交往過程都是真的，還說和老公感情很差，但錢都是陳男主動要給她的。
一審勘驗2人對話，發現賴女歷次向陳男索取金錢，少則3萬元至5萬元，多則15萬元至35萬元，以日常開銷、打音波美容、卡費、保險及修繕等理由，若陳非誤認賴單身，基於爭取結婚目的，一般而言不可能願負擔如此龐大金額。
一審認為，賴女隱匿已婚佯和陳交往，藉機騙取財物，利用人性情感弱點，造成陳蒙受心靈創傷及財損，依詐欺取財罪判她10月徒刑，上訴二審駁回確定，賴女將入獄服刑。
陳男再提民事訴訟，向賴女求償199萬元。賴抗辯稱，她在刑事二審認罪，有和解意願，前後已給付陳70萬元，認為他求償199萬元無理由，應予減縮。
民事庭查，賴女確實於今年7月、8月間一共匯70萬元給對方，判處賴應給付陳男剩下的129萬元。
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