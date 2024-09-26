台南狼父性侵未成年女兒「不是親情是愛情」 二審仍判4年半

台南有名父親日前不顧未成年親生女兒言語及肢體推拒，以身體壓制她，還強吻、摸胸，甚至強制性交得逞，女兒不甘受害，向友人求助後報警處理。「不是親情、是愛情」，狼父否認強制性交，一審被判4年6月，不服上訴，二審認原審認事用法俱無不合，所量處刑度允當，駁回上訴。

父親坦承，他是少女的親生父親，案發時在住處房間內，有親吻其嘴巴、脖子、肩膀，及撫摸胸部、觸碰陰部，甚至與女兒性交。但他矢口否認強制性交，辯稱與女兒平時就有一些親密動作，案發時就順其自然發生，沒有對女兒強制性交，是合意性交。

父親的辯護律師認為，父親並未施以強制或其他違反女兒意願手段，應構成刑法中利用權勢性交罪，而與刑法強制性交罪之構成要件不符。且女兒於偵查時證稱「我當時有一瞬間想到如果這個性行為發生的話，我就不用待在這個家中了，這也是我今天不抵抗的原因」等語，已明確證稱於案發當時並未抵抗，也就是父親案發當時並未使用強制或其他違反意願手段。

律師表示，案發地點為老舊公寓，坪數僅約20坪，室內空間狹小，若房間內有人大聲尖叫，縱使關上房門，在客廳的人也不可能聽不見。果真有女兒所稱大聲尖叫，案發當時在客廳的大弟不可能沒聽到。且女兒事後以IG向友人講述被害經過對話紀錄，及案發後心理諮商時所述，屬於與女兒偵審中陳述具有同一性累積證據，並不具補強證據適格。

台南高分院指出，女兒對於親生父親無視人倫，對女兒性交要求，心中恐懼可想而知，女兒於遭父親性交過程中，以些許言詞、舉動表達拒絕之意，依其年齡及其親屬關係，已屬最大勇氣體現。父親竟無視女兒拒絕之意，仍違反其意願強行與其性交行為，所為已構成強制性交要件甚明。

合議庭指出，大弟於審理時傳喚到庭，當庭表示拒絕證言，尚難僅以她的大弟於案發時確在住處客廳，即為父親有利認定。而女兒與友人間對話紀錄，為證明女兒心理狀態、認知及所產生影響；且關於案發後心理諮商內容，僅呈現女兒對於被告養育之恩，心存感激，當不可能有造假誣陷父親情事，均非以轉述女兒陳述被害經過。