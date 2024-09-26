竹北男邊騎機車邊開槍 辯如小孩玩玩具槍 法官不採罰他8千

郭姓男子今年3月9日清晨6點多在竹北市一處公園邊騎機車，邊持玩具空氣槍，發射18發BB彈，被依違反社會秩序，判處8000元，並沒入玩具槍，雖他提出抗告，辯稱清晨人煙甚少，在空曠處擊發無殺傷力的空氣槍，應無危害安全之虞，但法官審理認為任何人見此行為，難保不會聯想到飛車行搶等危害社會治安重大犯罪，駁回本案確定不得抗告。

郭姓男子因不服竹北簡易庭一審裁定，提起抗告，辯稱玩具槍送鑑定並無殺傷力，且槍身為金色烤漆，有異於一般真槍為黑色或銀色，他在清晨人煙稀少的本案公園練習把玩，未將槍口對準任何人，也未發出如同真槍擊發鳴響，，未造成實際危害。換言之，他的行為實與小朋友拿著玩具槍在公園玩耍無異，不應認為違法。

不過，新竹地院普通庭審理認為，一般無相關知識的社會大眾是否誤認為真槍，主要在於外觀與結構，至於槍身顏色，因隨時可烤漆上色，並不是判斷重點，況且本案的玩具槍外觀大部分顏色仍為黑色和銀色，仍易讓人誤會。而