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詐助理費案 嘉市議員戴寧認罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

嘉市議員戴寧遭控詐領助理費，一審被重判10年6月，上訴二審後，昨在審理時認罪，12月底前願繳回犯罪所得求減刑。圖／本報資料照片
嘉市議員戴寧遭控詐領助理費，一審被重判10年6月，上訴二審後，昨在審理時認罪，12月底前願繳回犯罪所得求減刑。圖／本報資料照片
4連霸無黨嘉義議員戴寧被控涉詐領助理費，一審判刑10年半並沒收不法所得431萬多元，她提上訴，台南高分院昨開庭審理時，戴寧聲淚俱下認罪說「知道有些助理是掛名」，承諾合議庭年底繳回不法所得。

戴寧於二審聲請傳喚多名證人，台南高分院原排定此案下月也要開庭，她改口認罪後，下次開庭日預計明年1月。

戴寧在偵查、一審階段都主張無罪，昨天傳喚她胞弟作證，剛開庭，合議庭依程序確認對於起訴內容有無意見，她就情緒激動不停啜泣，審判長詢問原因、是否暫時休庭一下？委任律師代答說她為認罪一事，情緒起伏大。

戴寧胞弟證稱，曾任8屆嘉市議員的父親戴建三2005年賄選案判有罪，以親情壓力逼胞姊從台北返回嘉義接棒，姊姊很不願意放棄台北努力5年事業，但父親2008年甚至揚言斷絕父女關係下通牒，讓她不得不返鄉參選，且戴寧沒從政經驗，都以父親當議員時模式聘請助理，直到2020年她參選立委、父親罹癌後，才完全處理其助理聘用等事宜。

檢方詢問，這樣父親和姊姊是共犯？戴寧胞弟回答「是」，他也說，當時戴寧為爭取聘任第1名私人助理作公費助理，父女吵了半年以上，這些都須經父親同意、由父親全權主導。

戴寧表示，人生沒有規畫從政這條路，很努力想要做好事，但是父親很強勢，而且在父親原服務處沒有她的辦公空間，出入支持者也比較複雜，她想在外設立服務處，所以與父親起了很多爭執。

「我願意承認犯罪，也希望能獲得諒解」，戴寧說，當時對如何聘用助理都不清楚，都由父親處理，「因為身為議員，我也是有責任，所以我願意承擔責任」；她也表示，願意繳回一審認定犯罪所得431萬多元，但是金額龐大，希望法官能給3個月寬限期，預定12月底繳回。

嘉義 戴寧 議員

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