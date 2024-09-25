欠稅逾4億！紅頂商人變通緝犯 執行署拍賣陳由豪名下317筆土地

東帝士集團創辦人陳由豪逃亡海外被通緝，因他欠稅4億多元，法務部行政執行署宜蘭分署30日將在基隆，拍賣陳由豪名下317筆土地，粗估價值約49億多元，但已設定高額抵押。這次是第1次拍賣，宜蘭分署邀請有興趣民眾競標。

宜蘭分署每月「1」周的周「2」下午「3」點於宜蘭分署（宜蘭市中山路2段261號）舉辦聯合拍賣會，前一天另在基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪不動產拍賣活動。

宜蘭分署今天表示，10月的聯合拍賣會10月1日下午3點舉行，因此基隆行政執行官辦公室在9月30日舉辦不動產聯合拍賣會，時間是當天上午11點。

宜蘭分署指出，陳由豪欠稅金額高達4億多元，因為陳滯留海外多年，至今仍未繳納。法務部行政執行署台北分署囑託宜蘭分署執行，敲定9月30日拍賣陳名下在基隆市七堵區、新北市瑞芳、雙溪和萬里區的土地，合計共317筆。