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欠稅逾4億！紅頂商人變通緝犯 執行署拍賣陳由豪名下317筆土地
東帝士集團創辦人陳由豪逃亡海外被通緝，因他欠稅4億多元，法務部行政執行署宜蘭分署30日將在基隆，拍賣陳由豪名下317筆土地，粗估價值約49億多元，但已設定高額抵押。這次是第1次拍賣，宜蘭分署邀請有興趣民眾競標。
宜蘭分署每月「1」周的周「2」下午「3」點於宜蘭分署（宜蘭市中山路2段261號）舉辦聯合拍賣會，前一天另在基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪不動產拍賣活動。
宜蘭分署今天表示，10月的聯合拍賣會10月1日下午3點舉行，因此基隆行政執行官辦公室在9月30日舉辦不動產聯合拍賣會，時間是當天上午11點。
宜蘭分署指出，陳由豪欠稅金額高達4億多元，因為陳滯留海外多年，至今仍未繳納。法務部行政執行署台北分署囑託宜蘭分署執行，敲定9月30日拍賣陳名下在基隆市七堵區、新北市瑞芳、雙溪和萬里區的土地，合計共317筆。
10月1日在宜蘭分署的拍賣，標的物包括宜蘭縣礁溪鄉龍潭村透天厝第3次拍賣，透天厝1樓為交誼廳，2、3樓共有7間溫泉套房，建物總坪數約177.5坪，底價1751萬100元，平均每坪9萬多元，拍定後點交。拍賣資訊可上宜蘭分署官網或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統查詢。
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