快訊

衛福部宣布日本福島5縣食品進口即日起解禁

藍白封殺總預算 卓榮泰宴請綠委時嘆：原可報告亮點、如今黯淡無光

永和住處樓下傳槍響！蕭美琴報平安直呼 「沒事」：事發時我不在家

聽新聞
0:00 / 0:00

欠稅逾4億！紅頂商人變通緝犯 執行署拍賣陳由豪名下317筆土地

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

東帝士集團創辦人陳由豪逃亡海外被通緝，因他欠稅4億多元，法務部行政執行署宜蘭分署30日將在基隆，拍賣陳由豪名下317筆土地，粗估價值約49億多元，但已設定高額抵押。這次是第1次拍賣，宜蘭分署邀請有興趣民眾競標。

宜蘭分署每月「1」周的周「2」下午「3」點於宜蘭分署（宜蘭市中山路2段261號）舉辦聯合拍賣會，前一天另在基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪不動產拍賣活動。

宜蘭分署今天表示，10月的聯合拍賣會10月1日下午3點舉行，因此基隆行政執行官辦公室在9月30日舉辦不動產聯合拍賣會，時間是當天上午11點。

宜蘭分署指出，陳由豪欠稅金額高達4億多元，因為陳滯留海外多年，至今仍未繳納。法務部行政執行署台北分署囑託宜蘭分署執行，敲定9月30日拍賣陳名下在基隆市七堵區、新北市瑞芳、雙溪和萬里區的土地，合計共317筆。

10月1日在宜蘭分署的拍賣，標的物包括宜蘭縣礁溪鄉龍潭村透天厝第3次拍賣，透天厝1樓為交誼廳，2、3樓共有7間溫泉套房，建物總坪數約177.5坪，底價1751萬100元，平均每坪9萬多元，拍定後點交。拍賣資訊可上宜蘭分署官網或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統查詢。

前東帝士總裁陳由豪。圖／聯合報系資料照片
前東帝士總裁陳由豪。圖／聯合報系資料照片
法務部行政執行署宜蘭分署30日在基隆，拍賣欠稅的東帝士集團創辦人陳由豪名下，位在基隆和新北市七星區的317筆土地。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署30日在基隆，拍賣欠稅的東帝士集團創辦人陳由豪名下，位在基隆和新北市七星區的317筆土地。圖／宜蘭分署提供

拍賣會 法務部

延伸閱讀

最大開發計畫桃園航空城18.94公頃土地 台壽137億得標

環團：國土計畫法應如期上路 遏止錯誤土地利用

男3度酒駕挨罰拒繳 屏東分署法拍東港市區持分土地

影／民團呼籲國土計畫法如期上路 防止土地破碎化

相關新聞

欠稅逾4億！紅頂商人變通緝犯 執行署拍賣陳由豪名下317筆土地

東帝士集團創辦人陳由豪逃亡海外被通緝，因他欠稅4億多元，法務部行政執行署宜蘭分署30日將在基隆，拍賣陳由豪名下317筆土...

檢察官辦迎新挨批「酒池肉林」 中檢駁不實：應嚴加自律、注意觀感

今年司法官學院63期結業有9名檢察官分發至台中地檢署，人數創歷年新高，中檢上周舉辦迎新聚會約有40多名檢察官出席，席間拉...

台南將軍鯤鯓里長被控賄選 二審逆轉認當選有效確定

台南將軍區鯤鯓里長王燕宗被控涉嫌利用宮廟活動發放白米及禮券，一審認王犯選罷法中交付賄賂罪判3年且當選無效，王不服上訴，二...

同款同色同號！真假皮卡車牌一起現身 冒牌者罰錢又吃官司

真巧！彰化縣一名福特皮卡車車主因車牌被偽造吃上罰單，本月20日到彰化監理站換車牌，巧合的是，偽造車牌的車主也駕車前往道安...

向陌生人點頭露餡！警民誘捕詐車手 他巷口把風也被逮

蔣姓女子日前遭假投資詐騙，分3次共交付100萬元後仍未獲利，驚覺受騙，近日詐欺集團再傳訊蔣女，稱「再付100萬就能出金」...

知名農業公司涉售偽農藥9年 嘉檢起訴經理等3人

嘉義縣某知名農業科技公司被控逾9年時間進口3萬多公升未經許可偽農藥，並分裝成礦物油零售遭農業部函請偵辦，嘉檢偵結，依違反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。