澎湖監獄月圓思情朗讀比賽 收容人盼早日揮別過往

矯正署澎湖監獄高牆內，收容人在秋節裡朗讀出一一篇篇真實感人的故事，除了抒發對家人親友的思念外，更反思在服刑的苦悶，期待早日揮別過往，再造精彩人生。

台灣更生保護會澎湖分會與澎湖地方檢察署於秋節假期，在澎湖監獄舉理「月圓思情」秋節朗讀比賽，監所各工廠、舍房的收容人輪番上陣，每位參加的收容人都以自身的真實人生故事，帶來一篇又一篇感人肺腑的朗讀。檢察長陳佳秀與更保會主委蔡萬生等人專程到場聆聽。

由於收容人表現的真誠，讓評審人員傷透腦筋，幾經思考才選出前3名及優等等收容人。

更生保護會澎湖分會發布新聞稿指出，在秋節舉辦朗讀比賽，原本只是想讓收容人在中秋佳節的時候，可以有機會抒發對家人親友的思念、在監服刑的苦悶，以及反思過去，卻沒想到參賽的收容人們都全心投入撰寫自己的真實人生故事，讓人感動。對於收容人勇於直視自己內心及表達改變的決心，給予鼓勵及支持，期待可以揮別過往，再造自己的精彩人生。