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檢察官辦迎新挨批「酒池肉林」 中檢駁不實：應嚴加自律、注意觀感

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

今年司法官學院63期結業有9名檢察官分發至台中地檢署，人數創歷年新高，中檢上周舉辦迎新聚會約有40多名檢察官出席，席間拉起寫有「卷櫃清空，案件撤告」的紅布條合照，照片流出後被投訴是夜夜笙歌、酒池肉林，中檢澄清稱與事實不符，但又表示要藉機宣導檢察官自律以維護形象。

有民眾向平面媒體投訴，表示中檢40多名檢察官在迎新餐會中拉起「卷櫃清空，案件撤告」紅布條，痛批夜夜笙歌，醉酒歡唱，酒池肉林，乾領公俸。

台中地檢表示，地檢署40多名同仁9月20日晚上6點30分在西區某餐廳公開區域（非包廂，也無歌唱設備），自費舉辦新進人員迎新餐敘，純屬內部聯誼，沒有任何外部人員加入餐敘，直到晚上8點45分結束，過程融洽。

中檢說，餐敘中合照的布條只是自我期勉降低未結案件數，如屬告訴乃論案件，樂見當事人和解息訟後撤回告訴之意，有關投訴稱「夜夜笙歌，醉酒歡唱，酒池肉林，乾領公俸」等語，顯屬誇大，且和事實不符。

中檢表示，也會藉此機會向全署同仁宣導，在外言行動見觀瞻應嚴加自律，並注意民眾觀感，以維護檢察倫理及機關專業形象。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

司法官 檢察官 餐廳

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