同款同色同號！真假皮卡車牌一起現身 冒牌者罰錢又吃官司

真巧！彰化縣一名福特皮卡車車主因車牌被偽造吃上罰單，本月20日到彰化監理站換車牌，巧合的是，偽造車牌的車主也駕車前往道安講習，監理站巡檢人員發現兩車同款式、同車色且同號牌，查出其一輛是假車牌，報警將車主依偽造文書罪嫌移送法辦。

彰化監理站指出，正牌的雙廂式、框式車（俗稱皮卡車）主，最近接到一張罰單，但他卻未經被告發的路段，認為車牌遭偽造使用，因此本月20日前往彰化監理站辦理換牌臨時檢驗，將車停放在監理站平面停車場。

當時，監理站人員巡檢停車場，發現相隔不遠，停有另一輛皮卡車，由於皮卡車並不常見，仔細察看後，發現兩車竟是同款式、同車色且同號牌，經再比對車身號碼與號牌防偽設計，證實其中一輛是懸掛他人車牌號碼的偽造車牌。

監理站隨即調閱監視器，發現偽造車牌的皮卡車主，因交通違規前來監理站參加違規道安講習課程，監理站隨即通報彰化警分局花壇分駐出所前來處理，由警方攜回偽造號牌，並通知當事人到案，詢後依偽造文書罪移送法辦。

彰化監理站站長黃建興說，使用偽造車牌行駛道路，除依道路交通管理處罰條例最高可處1萬800元罰鍰外，另製造、販售、使用者將依違反刑法偽造變造特種文書罪論處，籲請民眾切勿在網路平台等管道，購買偽造號牌懸掛使用，以免觸法。