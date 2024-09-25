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向陌生人點頭露餡！警民誘捕詐車手 他巷口把風也被逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

蔣姓女子日前遭假投資詐騙，分3次共交付100萬元後仍未獲利，驚覺受騙，近日詐欺集團再傳訊蔣女，稱「再付100萬就能出金」，蔣女立刻配合台北市警方約出詐欺面交車手，當場將車手及把風手2人逮捕送辦。

警方調查，53歲蔣女因誤信網路投資廣告，加入假投資群組、下載假投資APP，聽信假投資專員「保證高獲利」、「穩賺不賠」等話術，日前分別面交3次共計交付100萬元，見投資紀錄有獲利但遲未出金，驚覺受騙立刻報警。

詐團眼見蔣女已交付百萬，食髓知味想再敲詐一筆，9月19日再度傳訊蔣女，稱「再加碼投資100萬元就能出金」，蔣女立刻聯繫警方，確定仍是詐團的詐騙話術，警民後續將計就計，初步答應加碼百萬，聯手將詐欺車手約出面交。

當天下午2時許，蔣女與假投資專員相約台北市松山區南京東路五段某超商面交，轄區松山派出所所長霍建元率員穿著便衣在店外埋伏，待假投資專員進入店內立刻出動逮人，當場查獲詐欺車手41歲凌姓男子。

且員警埋伏期間眼尖發現，凌男現身時曾與店外另名男子點頭示意，懷疑該男為同夥，立刻追上前逮人，果真在巷弄內查獲把風手24歲李姓男子，員警見其手機中還在操作詐欺群組，當場壓制逮捕李男。

據悉，凌男、李男此前未曾涉詐，供稱網路求職淪為詐欺共犯。警方表示，全案詢後依刑法詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌將2人移送台北地檢署偵辦，持續溯源調查，呼籲民眾對於網路投資訊息提高警覺，如有疑問可撥打165專線查證。

員警待假投資專員進入店內立刻出動逮人，當場查獲詐欺車手41歲凌姓男子。記者李隆揆／翻攝
員警待假投資專員進入店內立刻出動逮人，當場查獲詐欺車手41歲凌姓男子。記者李隆揆／翻攝
員警見其手機中還在操作詐欺群組，當場壓制逮捕李男。記者李隆揆／翻攝
員警見其手機中還在操作詐欺群組，當場壓制逮捕李男。記者李隆揆／翻攝

網路 詐欺 車手

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