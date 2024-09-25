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知名農業公司涉售偽農藥9年 嘉檢起訴經理等3人
嘉義縣某知名農業科技公司被控逾9年時間進口3萬多公升未經許可偽農藥，並分裝成礦物油零售遭農業部函請偵辦，嘉檢偵結，依違反農藥法起訴公司營運長、經理及協理3人。
嘉義地檢署起訴書指出，農業部動植物防檢署於民國111年7月間的檢驗報告附件中說明，檢驗嘉義縣某知名農業科技公司生產的礦物油，產品特性符合「礦物油乳劑」，但為未經核准擅自加工或輸入的產品，為農藥管理法中的偽農藥。
檢方表示，經動植物防檢署函請偵辦，由調查局嘉義縣調查站調查，發現這家公司自102年4月至111年10月間陸續向國外公司購買具防除農林作物的有害生物效果偽農藥，總淨重3萬4000多公升，再以原裝200公升或分裝成1或5公升不同容量的農藥產品礦物油零售。
嘉檢指出，這家公司以每公升新台幣600元價格販售不特定廠商及農民，經嘉義縣調查站於去年3月間持搜索票前往這家公司執行搜索並查扣偽農藥，當時已販售2萬9000多公升，所查扣的偽農藥中檢測出礦物油乳劑。
起訴書表示，這家公司從事農藥販賣多年，王姓男子自100年擔任營運長約4年、謝姓男子自105年擔任經理有5年、蕭姓男子自110年擔任協理至今，3人分別實際具有公司製造、加工、輸入、銷售等決策權限的人。
嘉檢偵結，王男等3人明知偽農藥依法不得製造或販賣，因涉及販賣或意圖販賣而陳列、儲藏偽農藥等罪嫌，依違反農藥管理法起訴。公司負責人蕭姓男子因交由專業經理人經營，未遭起訴，而這家公司將依違反農藥管理法科以罰金。
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