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男開保時捷掛偽造「6666」車牌 偽造文書加上罰鍰恐繳7萬

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

31歲簡姓男子擁有1輛紅色保時捷，超速被吊扣牌照，竟購買2面偽造的「RFU-6666」車牌，8月行經國道5號，被公路警察在雪山隧道內攔停送辦。法院日前判決出爐，簡男犯偽造文書罪，處有期徒刑2月，如易科罰金每日1000元，加上行政罰鍰，恐繳約7萬元。

簡男這輛紅色保時捷718跑車，官方售價352萬元起跳，他今年3月間因為行車超速，車牌被監理機關吊扣；為了繼續上路，簡向綽號「阿平」的友人購買2面偽造車牌，一前一後掛上保時捷。

今年8月，簡男載妻子到宜蘭旅遊，11日上午2人北返，上午8時50分許行經國5頭城交流道入口匝道，當時公路警察正在匝道口執行路檢，看到簡男的保時捷車牌，覺得頗為怪異，示意停下；簡不想被發現使用假車牌，踩油門加速逃逸。

警方馬上驅車追趕，在國5北上28公里處雪山隧道內攔下保時捷，當場扣得2塊車牌，查明「RFU-6666」確實不在監理機關的車籍資料檔案，且車牌材質顏色與正常車牌有顯著差異，依涉犯刑法212條偽造特種文書罪送辦。

簡男偵查過程中坦承不諱，檢方聲請簡易判決，宜蘭地院日前判決，簡犯偽造文書罪，處有期徒刑2月，如易科罰金每日折算1000元，沒收偽造車牌。此外簡違反道路交通管理處罰條例的部分，可處3600元到1萬800元罰鍰；罰金加上罰鍰，簡男得向公庫繳納約7萬元。

簡男向友人購買的偽造車牌。圖／國九隊提供
簡男向友人購買的偽造車牌。圖／國九隊提供
地院簡易判決，簡男犯偽造文書罪，處有期徒刑2月，如易科罰金每日折算1000元；加上行政罰鍰，簡男恐得繳納約7萬元到國庫。本報資料照
地院簡易判決，簡男犯偽造文書罪，處有期徒刑2月，如易科罰金每日折算1000元；加上行政罰鍰，簡男恐得繳納約7萬元到國庫。本報資料照
簡男駕駛的保時捷市價超過300萬元，今年3月因超速被吊扣車牌，竟向友人購買偽造車牌上路。圖／國九隊提供
簡男駕駛的保時捷市價超過300萬元，今年3月因超速被吊扣車牌，竟向友人購買偽造車牌上路。圖／國九隊提供
31歲簡姓男子所開保時捷懸掛偽造的「6666」車牌，被公路警察攔下送辦。圖／國九隊提供
31歲簡姓男子所開保時捷懸掛偽造的「6666」車牌，被公路警察攔下送辦。圖／國九隊提供

保時捷 偽造文書 警察

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