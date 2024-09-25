男開保時捷掛偽造「6666」車牌 偽造文書加上罰鍰恐繳7萬

31歲簡姓男子擁有1輛紅色保時捷，超速被吊扣牌照，竟購買2面偽造的「RFU-6666」車牌，8月行經國道5號，被公路警察在雪山隧道內攔停送辦。法院日前判決出爐，簡男犯偽造文書罪，處有期徒刑2月，如易科罰金每日1000元，加上行政罰鍰，恐繳約7萬元。

簡男這輛紅色保時捷718跑車，官方售價352萬元起跳，他今年3月間因為行車超速，車牌被監理機關吊扣；為了繼續上路，簡向綽號「阿平」的友人購買2面偽造車牌，一前一後掛上保時捷。

今年8月，簡男載妻子到宜蘭旅遊，11日上午2人北返，上午8時50分許行經國5頭城交流道入口匝道，當時公路警察正在匝道口執行路檢，看到簡男的保時捷車牌，覺得頗為怪異，示意停下；簡不想被發現使用假車牌，踩油門加速逃逸。

警方馬上驅車追趕，在國5北上28公里處雪山隧道內攔下保時捷，當場扣得2塊車牌，查明「RFU-6666」確實不在監理機關的車籍資料檔案，且車牌材質顏色與正常車牌有顯著差異，依涉犯刑法212條偽造特種文書罪送辦。