縱容愛犬狂吠追車害女騎車摔車 不負責飼主判賠174萬

台中郭姓男子飼養1隻黑狗卻縱容在馬路遊蕩，結果黑狗吠叫、追逐林姓女騎士害她撞上貨車受傷，法院刑事依過失傷害罪判郭拘役40日，林女再主張被嚇到生病連自家狗都怕，求償199萬多元，民事庭以林女手關節錯位勞動力減損達23.07％，加上精神撫慰金一共判郭應給付她174萬元，可上訴。

檢警調查，郭男平時容任飼養的1隻黑狗在馬路上遊蕩，林女2022年11月29日騎車經過時，黑狗突然衝出追車，害她嚇到失控撞上路邊的大貨車，釀手腳多處擦挫傷、右手腕關節脫位。

台中地院刑事庭審理時，郭矢口否認犯行，辯稱那隻狗是流浪狗，並非他飼養，自己只是下班會帶便當給牠吃。法院詢問林女，她是如何得知黑狗是郭男飼養？林稱案發地周邊居民跟她說這隻狗的主人是郭，且郭起初也不否認為飼主。

法院問黑狗是否為郭飼養，郭表示現在綁起來是他在養，以前看到牠是拿便當給牠吃，顯見郭男始終供給黑狗食物，並未因這次事故後有所改變，並在事發後採取一定程度防範措施，認定其為飼主，依過失傷害罪判郭拘役40日，得易科罰金。

林女再提民事訴訟，主張遇害後畏懼路上所有犬隻，聽到狗叫聲就會驚懼心神不寧，也無法和家中養的狗玩，不能回去探視家人，經醫師診斷罹患急性壓力反應併焦慮情緒，疑似創傷後壓力症候群，就醫療、勞動力減損及精神撫慰金對郭求償199萬多元。

郭則說，他願意賠償，但自己僅國中畢業靠打零工生活，月收不到2萬元，且工作不穩定，頂多能拿5、6萬元賠。