快訊

懷疑前妻婚內出軌…他撂人闖卡拉OK店內連開10多槍 傷前妻現任男友被捕

以色列無差別攻擊殺紅眼 美國無作為背後的現實考量

新聞幕後／李四川攻新北在即？北市第三副市長選他考量曝光

反罷影片指涉性騷…張之豪要告謝國樑 基市府：小編誤傳

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

近日有一則反罷免的影片，除說明市政還債外，還點名民進黨基隆市議員張之豪「有性騷記錄」，還口出狂言，謝國樑的官方LINE帳號轉傳這一支影片。張之豪今天表示，謝國樑跟著做出惡意中傷，妨害他的名譽，將採取法律行動捍衛清白。市政府表示，是「小編誤轉傳」，非謝國樑本人轉傳，下次會更加謹慎。

去年前基隆市陳姓女議員曾在網路平台發文，指基隆市議員張之豪曾問她「是不是沒做過愛的女生都比較笨」，還常盯著她的胸部看，「這不是性騷擾，但我得說出來」。張之豪曾回應表示，對曾感受到不適的人鄭重道歉。

近日各社群有出現一支影片，寫明「有性騷紀錄」的議員張之豪在記者會口出狂言」指還債9億元是不知道怎麼花錢等語。民眾表示，這則影片是由謝國樑的官方LINE帳號轉傳，引起民眾質疑。

張之豪今天回應說，當時這件事件的指控本來就不實，他當時沒艱多做反駁，就是不希望焦點被模糊。過去一些「側翼」跟著「潑糞」，他也不以為意，因為他們「只是混口飯吃」，但現在，他敬愛的謝國樑也跟著惡意中傷。

張之豪表示，他只是針對市政監督提出批評，基隆市政府應該買新公車、公有市場買冷氣，沒想到被這樣中傷，以後誰還敢幫基隆市民爭取權益？

市政府發言人呂謦煒表示，是「小編誤轉傳」，下次會更加謹慎。

張之豪今天表示，謝國樑跟著做出惡意中傷，妨害他的名譽，將採取法律行動捍衛清白。記者游明煌／翻攝
張之豪今天表示，謝國樑跟著做出惡意中傷，妨害他的名譽，將採取法律行動捍衛清白。記者游明煌／翻攝

基隆 張之豪 謝國樑

延伸閱讀

綠批淹水夜內湖豪宅睡大覺自清片公器私用 謝國樑反駁

廠商欠薪綠批推責 謝國樑：不用急幫前市府澄清

淹水夜在內湖豪宅睡覺？謝國樑公布返家、出門畫面駁斥

【重磅快評】基隆轉運站果然出包 林右昌能保持沉默？

相關新聞

保母姐妹涉凌虐1歲童「剴剴」致死 國民法庭開庭

從事保母工作的劉姓姐妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，檢方起訴後法院裁定羈押禁見，下午台北地院國民法官法庭開庭審查，兩人由法...

嘉市議員戴寧涉詐助理費逆轉認罪 12月底願繳回431萬元

嘉義市無黨籍議員戴寧被控涉詐領助理費，一審認她利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判處10年6月，不法所得431...

男開保時捷掛偽造「6666」車牌　偽造文書加上罰鍰恐繳7萬

31歲簡姓男子擁有1輛紅色保時捷，超速被吊扣牌照，竟購買2面偽造的「RFU-6666」車牌，8月行經國道5號，被公路警察...

縱容愛犬狂吠追車害女騎車摔車 不負責飼主判賠174萬

台中郭姓男子飼養1隻黑狗卻縱容在馬路遊蕩，結果黑狗吠叫、追逐林姓女騎士害她撞上貨車受傷，法院刑事依過失傷害罪判郭拘役40...

反罷影片指涉性騷…張之豪要告謝國樑 基市府：小編誤傳

近日有一則反罷免的影片，除說明市政還債外，還點名民進黨基隆市議員張之豪「有性騷記錄」，還口出狂言，謝國樑的官方LINE帳...

月薪25萬超級業務員！前里長收購郭台銘連署書 判刑1年4月獲緩刑

郭台銘投資的富佳生技公司董座廖本揚，涉以月薪25萬元，聘雇台北市前里長張駿彥當超級業務員，收購5百多張連署書。士林地方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。