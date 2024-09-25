反罷影片指涉性騷…張之豪要告謝國樑 基市府：小編誤傳
近日有一則反罷免的影片，除說明市政還債外，還點名民進黨基隆市議員張之豪「有性騷記錄」，還口出狂言，謝國樑的官方LINE帳號轉傳這一支影片。張之豪今天表示，謝國樑跟著做出惡意中傷，妨害他的名譽，將採取法律行動捍衛清白。市政府表示，是「小編誤轉傳」，非謝國樑本人轉傳，下次會更加謹慎。
去年前基隆市陳姓女議員曾在網路平台發文，指基隆市議員張之豪曾問她「是不是沒做過愛的女生都比較笨」，還常盯著她的胸部看，「這不是性騷擾，但我得說出來」。張之豪曾回應表示，對曾感受到不適的人鄭重道歉。
近日各社群有出現一支影片，寫明「有性騷紀錄」的議員張之豪在記者會口出狂言」指還債9億元是不知道怎麼花錢等語。民眾表示，這則影片是由謝國樑的官方LINE帳號轉傳，引起民眾質疑。
張之豪今天回應說，當時這件事件的指控本來就不實，他當時沒艱多做反駁，就是不希望焦點被模糊。過去一些「側翼」跟著「潑糞」，他也不以為意，因為他們「只是混口飯吃」，但現在，他敬愛的謝國樑也跟著惡意中傷。
張之豪表示，他只是針對市政監督提出批評，基隆市政府應該買新公車、公有市場買冷氣，沒想到被這樣中傷，以後誰還敢幫基隆市民爭取權益？
市政府發言人呂謦煒表示，是「小編誤轉傳」，下次會更加謹慎。
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