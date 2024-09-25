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月薪25萬超級業務員！前里長收購郭台銘連署書 判刑1年4月獲緩刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

郭台銘投資的富佳生技公司董座廖本揚，涉以月薪25萬元，聘雇台北市前里長張駿彥當超級業務員，收購5百多張連署書。士林地方法院今依共同犯總統副總統選舉罷免法等罪，判張應執行1年4月徒刑徒刑，緩刑3年，繳公庫5萬。廖由士檢偵辦中。

士院今宣判，張駿彥共同犯總統副總統選舉罷免法「對連署人交付賄賂使其為特定被連署人連署罪」，判處可易科罰金之刑有期徒刑10月，併科罰金80萬，褫奪公權3年，又犯非公務機關非法利用個人資料罪嫌，判處10月徒刑。有期徒刑部分應執行1年4月，緩刑3年，繳公庫5萬。

黃女共同犯非公務機關非法利用個人資料罪，判處6月徒刑，併科罰金6萬，緩刑2年，繳公庫1萬，犯罪所得7萬5千元沒收。曹男，共同犯總統副總統選舉罷免法「對連署人交付賄賂，使其為特定被連署人連署罪」，判處6月徒刑，併科罰金50萬，褫奪公權2年，緩刑2年，繳公庫1萬。

楊女，共同犯總統副總統選舉罷免法「交付賄賂罪」，判處有期徒刑6月，罰金50萬，褫奪公權2年，緩刑2年，繳公庫1萬。未扣案賄賂3千6百元沒收。被告李男再開辯論。

全案檢方調查，張駿彥曾任北市士林區社新里里長，從事房仲業務10多年，在社子地區有相當人脈，去年在連署期間，因社子島廣告看板出租業務接洽廖本揚，廖涉看重其業務能力一口價月薪25萬元，聘雇幫忙衝連署，目標業績1千張，若至少拉5百張就續聘，且透過員工擬合約。

張駿彥從去年10月16日起，透過親友以每份250元協助收購連署書，其中宜蘭礁溪一家電子遊戲場員工黃女，篩選影像清楚的430名會員的身分證檔案，同月23日交給張，銀貨兩訖得手7萬５千元。

張的朋友音響企業社負責人曹男，協助收購20張連署書，曹男透過節慶康樂活動主持人楊女，在新莊福壽公園內，向林男等人收購20份連署書，並交付現金。張又透過好友李男收購20份，李男部分士院將再開辯論。

檢方起訴時指出，連署制度乃是表達被連署人有相當程度的政治支持，並兼顧政黨推薦候選人之要件相平衡，防止人民任意參選總統、副總統候選，耗費社會資源，張男等人因蠅頭小利無視民主選舉是千金難買，無論被連署人是否知名，買票陰影已讓開票數據無從信實。

郭台銘辦公室宣稱送了逾百萬張連署書，士院認定張姓前里長收購連署書，共同犯總統副總統選舉罷免法等罪，給予緩刑機會，圖為郭台銘的連署站。（本報資料照片）
郭台銘辦公室宣稱送了逾百萬張連署書，士院認定張姓前里長收購連署書，共同犯總統副總統選舉罷免法等罪，給予緩刑機會，圖為郭台銘的連署站。（本報資料照片）
鴻海創辦人郭台銘（右二）投資的生技新創公司──富佳生技於「醫療科技展」，富佳生技董事長廖本揚（左二）解說該公司與產品特色。（記者曾吉松／攝影）
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罷免 連署書

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