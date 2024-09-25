慘！不甩5天教召 白牌車司機判刑2個月
桃園1名王姓白牌車司機接獲教育召集令卻不理，也未申請免召或緩召，遭桃園市後備指揮部函送偵辦，檢方依法起訴並聲請簡易判決，桃園地院審結，將他依妨害兵役治罪條例的妨害教育召集罪，判處徒刑2月，得易科6萬元罰金，可上訴。
判決事實指出，25王姓男子是後備軍人，依兵役法規定有接受教育召集的義務，竟意圖避免教育召集，經王父於2023年9月25日簽收精誠甲字第231206號教育召集令，指定王男應於同年11月6日前往桃園市新屋區東興路的新屋農博環境教育園區報到，進行5天射擊訓練、戰鬥教練等多項訓練課程，仍於胞姊轉告教育召集令內容而知悉應受召集後，無故逾應召期限2日以上，而未接受教育召集。
法官根據被告於警詢、偵訊及準備程序訊問時自白並坦承不諱，王父警詢證述簽收的回執聯、後備軍人連訪基本資料調查表、桃園市後備指揮部召集未到人員訪查紀錄表、教育召集未報到人員名冊等卷可稽，被告犯嫌堪以認定。
法官審酌，被告身為後備軍人，明知受主管機關教育召集後，應於指定時地報到，竟無故逾應召期限2日而未參加教育召集，影響國家對教育召集訓練的順暢、國防安全及後備管理的有效性，惟念及被告坦承犯行，犯後態度雖然不算差，但也不夠積極或誠懇，同時考量被告警詢時自陳高職畢業、職業為白牌車司機、經濟小康等情，量處適當之刑，並諭知易科罰金，以示懲儆。
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