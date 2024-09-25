台北分署10月1日拍賣會 搶標1萬3799瓶金門高梁酒

法務部行政執行署台北分署今天表示，將在10月1日舉行拍賣會，拍賣1萬3799瓶的金門高梁酒、2625個骨灰位使用權等，歡迎民眾到場競標應買。

台北分署發布新聞稿指出，一家有限公司因滯納109年度營利事業所得稅等合計新台幣64萬餘元，遭台北分署查封其所有1萬3799瓶的金門高梁酒，並定於10月1日進行拍賣。

新聞稿表示，高梁酒為「朝明宮興化建廟紀念酒」，是金門皇家酒廠於2018年5月製造，酒精濃度58度，每瓶300毫升裝，這次拍賣共576箱，分「24瓶（2瓶1盒裝）/箱」427箱、「24瓶（單瓶1盒裝）/箱」144箱、「23瓶（單瓶1盒裝）/箱」1箱、「20瓶（無包裝）/箱」1箱、「24瓶（無包裝）/箱」1箱及「14瓶（無包裝）/箱」2箱，進行拍賣。

台北分署指出，這次拍賣不訂底價，由出價最高的應買人買受，但義務人或移送機關對於應買人所出最高的出價不足，而為反對表示時，執行拍賣人即不拍定，由分署定期再行拍賣，請有意參與競買的民眾查明注意。

此外，提醒民眾飲酒不開車，未滿18歲者，禁止飲酒，飲酒過量，有害健康。

另一方面，拍賣會當天將進行拍賣2625個北海福座骨灰位及翡翠戒指1枚部分，均為進行第2次拍賣程序，應買人只要出價最高，且達前次底價50%即可買受。