嘉市議員戴寧涉詐助理費逆轉認罪 12月底願繳回431萬元

嘉義市無黨籍議員戴寧被控涉詐領助理費，一審認她利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判處10年6月，不法所得431萬多元沒收，戴寧上訴二審，一改在準備程序主張無罪，今上午在審理時聲淚俱下認罪，「我願意承擔責任」她坦承知道有些助理是掛名，並於12月底願繳回不法所得。

戴寧的胞弟上午也以證人身分列席，證稱曾任8屆議員爸爸（戴建三），2005年因賄選被判有罪，以親情壓力逼姊姊從台北返回嘉義接棒，姊姊很不願意放棄在台北打拚5年努力，爸爸於2008年甚至下最後通牒，揚言斷絕父女關係，姊姊不得不回嘉參選。

戴寧胞弟也說，姊姊沒有從政經驗，均以爸爸當議員模式下聘請助理或公費助理，直至2020年姊姊參選立委時，爸爸罹癌後，姊姊才完全處理其助理聘用等事宜。檢方詢及，這樣一來，爸爸和姊姊是共犯，戴寧的胞弟回答「是」。

他也說，當時姊姊為爭取聘任第一位王姓私人助理，作為公費助理，父女吵了半年以上，家庭革命半年，這些都須經爸爸同意，是由爸爸全權主導。

戴寧上午一開庭，一改一審及準備庭主張無罪，情緒激動，低聲啜泣，經審判長詢及其原委，是否暫時休庭一下，律師才代答，被告為了認罪一事，情緒起伏大。

戴寧表示，大學畢業後，在台北投資公司，在爸爸親情攻勢下，才回到嘉義代替他參選，她也很感謝鄉親支持，第一次參選就順利當選，然而，在她的人生並沒有規畫從政這條路。

她說，當時在爸爸服務處內選務、服務、陳情案再至問政，都是從零開始，當選後爸爸全權作主，當時對如何聘用助理都不清楚，都是由爸爸處理。當時她知道有些助理是掛名的，「因為身為議員，我也是有責任，所以我願意承擔責任」。

她指出，她願意承認犯罪，也希望能獲得諒解，弟弟就爸爸聘用助理概況說的很清楚，爸爸很強勢，且在爸爸原服務處沒有她辦公空間，出入支持者也比較複雜，屬性也不一樣，她想在外設立服務處，所以與爸爸有很多爭執，她也很努力想要做好事。她提及已故父親往事，不禁悲從中來，潸然淚下。