報導東元「小三奪權」周玉蔻涉謗 黃育仁：母親說過有個很壞的人…

東元電機爆經營權之爭，媒體人周玉蔻報導「小三奪權」指東元董事長邱純枝介入前董事長黃茂雄婚姻，依誹謗罪起訴。台北地院今傳喚東元前少東黃育仁作證，黃證稱，母親曾對他提過「有個很壞的人」，他曾猜測母親說的人是邱純枝。

黃育仁證稱，他曾和交通部長陳世凱提過經營權的事，陳世凱認為周玉蔻媒體經驗豐富，因此拜託陳世凱約見周玉蔻，要向周玉蔻當面請益。

黃育仁表示，他和周玉蔻、陳世凱在餐敘中碰面，那頓飯吃了1個半到2個小時，不過，事隔多年已忘記談話內容，不過，一旦提及東元就會聊到產業界的事。

陳世凱上一庭作證說，講過東元經營權之爭像「八點檔」、「宮廷劇」，黃育仁則說，他不記得陳世凱餐敘時說了些什麼，但是從2021年往前推6、7年，母親就說過「公司裡有很壞的人，要小心」等，他有猜測可能指的是邱純枝。

法官審問黃育仁為何要找媒體人去問經營權的事？黃育仁稱，法律問題可以找律師，但經營權之爭牽涉人事、股權、財產、家族，他認為周玉蔻是資深媒體人，所以找周玉蔻談。

東元集團負責人黃茂雄2020年與兒子黃育仁爆發父子經營權之爭，邱純枝力挺黃茂雄，黃育仁的外婆「東元阿嬤」林明穱主張世代交替，喊話要求黃茂雄交出棒子。

周玉蔻主導的「放言」網媒在2021年4月12日以「東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年隱痛！？友人嘆：居然演變成「小三奪權」八點檔連續劇！」為題，爆料黃茂雄妻子對邱純枝角色的懷疑「已是不能說的秘密」、「防著邱純枝靠近她的家庭」、「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層與黃茂雄緋聞關係的疑慮」，邱純枝認為周玉蔻影射她是「小三」提告。

周玉蔻辯稱，相關報導作成前，有透過時任台中市議員的陳世凱牽線當面採訪黃育仁，只是轉述黃育仁懷疑黃茂雄與邱純枝關係的看法，沒有誹謗故意。

檢察官第1次偵辦認為，周玉蔻已經合理查證，處分不起訴，不過，邱純枝聲請再議，高檢署發回地檢署重查。