拿假身分騙過戶政、外交部 她通緝躲19年還爽出國39次

王姓女子因毒品案被檢方通緝還被限制出境，王父卻請楊姓女看護幫忙，由楊女拿著王女照片，成功申辦「楊女」為名的身分證及護照，王女靠著「楊女」身分躲藏19年，還成功進出國門39次，一審王女合併被判3年徒刑，上訴後今撤銷改判楊女4至5月獨行，合併執行1年6月，均得易科罰金。

判決指出，楊女（本姓王，2021年才改姓楊）當時為王父的看護；2003年，王女因涉入毒品案，被台中地檢署發布通緝，並被限制出境。

王父擔心愛女被關，見楊女年紀、外貌與王女相仿，請楊女以王女照片至戶政事務所、外交部南部辦公室申辦身分證及護照；身分證、護照資料雖為楊女，但證件上的照片則為王女，自此王女便拿著楊女的「假身分」冒名過活。

2021年10月，王女因徒刑執行時效消滅撤銷通緝，隔年1月她因通緝消滅，跑到戶政事務所更名，將名字變更為楊女舊名，打算從此以新身分過活，卻被外交部人員發覺護照照片有異，函請警方調查，全案才曝光。

檢警發現，楊女除2003年幫王女申辦「假護照」，2013年再以同樣手法，委託旅行社幫王女代辦護照，兩次都未被外交部人員發現。

檢警偵訊時，王女王女坦承當時因案通緝，是父親告訴她楊女的姓名及身分證號，便使用楊女身分生活，但她是2012年父親過世前，才從父親手中拿到假護照。

楊女則稱當時是配合王父要求，以自己名義申辦貼有王女照片的身分證跟護照，但王女拿她護照出國她並不知情。

檢警根據出入境紀錄，發現王女從2012年起至2016年間，拿著「楊女」的護照出國多達39次，短則當天歸國，長則出國4、5天。

一審法院依據兩人犯行，王女持「假護照」出國39次，每次論1罪，依禁止出國處分而出國罪、冒名使用他人護照罪，各處7至8月有期徒刑，合併應執行3年，楊女依交付護照供冒名使用罪，處有期徒刑4月，得易科罰金。

全案上訴後，高雄高分院審酌王女改口認罪，且她出國日數短，應不是為了逃亡，考量王罹患肺腺癌，有治療必要，從輕改判併執行刑1年6月，如易科罰金，以1000元折算1日。