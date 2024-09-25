桃園私設小農場涉虐犬、私宰？動保處：已函送地檢與安置

台灣懷生相信動物協會日前在粉團PO文指桃園市觀音區有疑似虐殺多隻狗狗的情形，市政府動保處今天上午說明，今年8月12日接獲「虐殺犬隻」通報就介入追查，現場是未登記髒亂的小型私人飼養場，因為有私宰雞鴨經濟動物情節，而且有證詞指向飼主原越南籍范女殺狗，全案已經在9月6日以范女涉嫌違反動保法函送桃園地檢署。

動保處指出，全案除了函送地檢署偵辦，范女還要面對飼養寵物未絕育、未打疫苗、未登記的行政裁罰，等資料收集好以後就會開罰，至少8萬元起跳當。

動保處說明，初接到市政信箱的通報稽查人員到現場時，為避免打草驚蛇還先在外圍觀察環境，後來進入現場調查，這個小型的飼養場養了2、30隻雞鴨和還沒長大的豬羊，並在現場發現13隻已經屠宰的雞，范女承認殺雞到市場賣，但是否認屠狗。她說原先只有養幾隻狗，後來越生越多，為了避免狗狗咬死雞鴨，她就把狗關在不同的籠子，其實不想再養了，動保處如果要把狗帶走她沒有意見。

動保處稽查時限期改善環境和依規定辦理登記等手續，但是8月底複查時仍未完成改善，於是請協力夥伴「相信協會」幫忙狗狗絕育，並把28隻狗狗轉送臨時園區安置。

相信協會協助狗狗絕育時，發現過去就曾幫范女的狗狗絕育，怎麼會有這麼多狗，於是協助動保處追查，並取得范女先生和其他人說法，認為范女友有殺狗的行為，先生還說范女殺狗，每個月收入可觀。相信協把收集的事證資料交給動保處，動保處再會同農業局漁牧科及刑事鑑識人員至現場稽查，彙整未畜牧場登記、經濟動物私宰、宰殺犬隻等稽查及刑事證據，把全案函送桃園地檢署。

動保處上午強調，全案除了函送地檢署續偵辦，行政裁罰也絕不寬貸，稽查人員一開始就積極介入。