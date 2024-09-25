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男3度酒駕挨罰拒繳 屏東分署法拍東港市區持分土地

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

法務部行政執行署屏東分署10月1日辦理「123拍賣會」，法拍酒駕義務人座落東港市區土地。該名男子三次酒駕拒測，還滯欠其他交通罰款，累欠金額達62萬元，男無存款也沒薪水，名下只剩一筆東港市區土地持分，屏東分署將法拍，一拍底價為99萬元。

屏東分署指出，該名男子2022年騎機車在家門口被警攔查拒絕酒測，是10年內第二次拒測，遭開罰36萬元，併同2020年第一次拒測18萬元罰單，與2023年酒駕挨罰2萬2500元，均遲未繳，還滯欠其他交通罰款，累欠金額達62萬餘元。

屏東分署指出，該男無存款亦無薪水，名下只剩1筆座落東港市區土地持分，土地總面積97坪，義務人應有部分僅為40分之3，換算下來男子持分約7坪。這塊地位於東港市區巷弄間，是住宅區用地，部分被第三人透天厝所占用，部分為空地供住戶通行使用，此次一拍底價為99萬元。

屏東分署表示，10月1日法拍會，動產有實用的中古白色中華廂式冷凍車一輛，當天不定底價，1元起標。該輛冷凍車排氣量1997c.c.，適合餐飲業及食材業者，歡迎有興趣的民眾於10月1日上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半拍賣喊價。

近期備受關注的枋山鄉2甲4分魚塭地，臨省道台1線交通便利，車輛亦好進出，這次三拍底價為3470萬7200元，等於一拍的64折，價格大降近2千萬元，有大面積魚塭用地需求的民眾可考慮進場。

屏東分署指出，當天拍賣的不動產另有座落恆春與崁頂的土地，以及獅子鄉的原住民保留地。歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，9月30日前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，10月1日下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點開標。有興趣的民眾可上分署官網，瀏覽各項拍賣公告與不動產360度環景照片。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東執行分署今年10月1日法拍酒駕義務人東港市區土地持分。圖／屏東分署提供
屏東執行分署今年10月1日法拍酒駕義務人東港市區土地持分。圖／屏東分署提供

屏東 東港 酒駕

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