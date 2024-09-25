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行車糾紛爆粗口 桃園工人說這7字慘了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

徐姓工人今年2月初某晚駕車由桃園市八德區中山路巷弄左轉出巷口時，發生行車糾紛，徐男下車理論，對著吳姓駕駛大罵「X你老爸、X你娘」挨告；徐於法院準備程序庭時認罪，桃園地院改以簡易判決，依公然侮辱罪判處拘役5日，得易科罰金5000元，吳男另提起附帶民事訴訟請求損害賠償仍在審理。

犯罪事實指出，徐姓男子今年2月1日晚間7點26分，駕著友人的車，在桃園市八德區中山路174巷左轉中山路時，與吳姓男子所駕駛的車輛發生行車糾紛，期間徐男將車駕駛至吳男車輛右前方後，旋即下車並基於公然侮辱犯意，在該不特定人得共見共聞的道路上，對吳男辱罵「X你老爸、X你娘」等語，足生損害於吳男的名譽及社會評價。

由於徐男於警詢、偵查及於法院準備程序中均自白認罪，法官根據告訴人吳男於警詢及偵查中的陳述，行車紀錄器影像及譯文、路口監視器照片，認徐男所為，觸犯刑法309條1項的公然侮辱罪。

法官審酌，被告徐男僅因與吳男發生行車糾紛，不思尋求理性的方式解決，竟在道路上，以四字經、三字經等言語公然侮辱吳男的犯罪情節與所生危害程度，及其坦認犯行不諱，不過迄今未與對方達成和解，又未獲取對方諒解等犯後態度，暨其於警詢時自陳智識程度為專科畢業、業工、家庭經濟小康等情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金。

桃園徐姓工人發生行車糾紛，下車理論時竟辱罵對方駕駛四字經、三字經挨告，桃園地院進行簡易判決，將他依公然侮辱罪判處拘役5日，得易科罰金5000元，可上訴。記者陳恩惠／攝影
桃園徐姓工人發生行車糾紛，下車理論時竟辱罵對方駕駛四字經、三字經挨告，桃園地院進行簡易判決，將他依公然侮辱罪判處拘役5日，得易科罰金5000元，可上訴。記者陳恩惠／攝影

X 公然侮辱 桃園地院

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