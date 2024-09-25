行車糾紛爆粗口 桃園工人說這7字慘了

徐姓工人今年2月初某晚駕車由桃園市八德區中山路巷弄左轉出巷口時，發生行車糾紛，徐男下車理論，對著吳姓駕駛大罵「X你老爸、X你娘」挨告；徐於法院準備程序庭時認罪，桃園地院改以簡易判決，依公然侮辱罪判處拘役5日，得易科罰金5000元，吳男另提起附帶民事訴訟請求損害賠償仍在審理。

犯罪事實指出，徐姓男子今年2月1日晚間7點26分，駕著友人的車，在桃園市八德區中山路174巷左轉中山路時，與吳姓男子所駕駛的車輛發生行車糾紛，期間徐男將車駕駛至吳男車輛右前方後，旋即下車並基於公然侮辱犯意，在該不特定人得共見共聞的道路上，對吳男辱罵「X你老爸、X你娘」等語，足生損害於吳男的名譽及社會評價。

由於徐男於警詢、偵查及於法院準備程序中均自白認罪，法官根據告訴人吳男於警詢及偵查中的陳述，行車紀錄器影像及譯文、路口監視器照片，認徐男所為，觸犯刑法309條1項的公然侮辱罪。