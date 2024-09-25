裸體視訊後被恐嚇買遊戲點數 他提供驗證碼成了幫助犯

陳姓男子的手機成為犯罪集團成員「慧敏」，騙取他人購買3000元遊戲點數的工具。陳辯稱沒供他人使用，也沒收簡訊驗證碼，但法官查出案發當天凌晨陳在家中，確有接收簡訊並回傳驗證碼，依幫助犯恐嚇取財罪判刑3月。

判決指出，陳男的手機是他的媽媽申辦後交給他使用，2022年10月26日凌晨1點43分協助真實身分不詳人士及所屬犯罪集團，收取遊戲橘子公司發送的進階認證簡訊後，再將接收到的簡訊OTP驗證碼，提供給犯罪集團成員。

詐騙集團成員取得驗證碼頭，讓使用的會員帳號通過進階驗證，得以使用儲值購點功能。詐騙集團成員同年11月2日下午4點半左右，透過交友軟體平台及通訊軟體LINE認識羅姓男子後，相約裸體視訊聊天。

羅男同意後被側錄裸體影像，犯罪集團成員再以散布影片為由，要求羅男購買遊戲點數卡。羅心生畏懼同意，並依指示購買3000元遊戲點數卡，再將數卡序號及密碼翻拍照片後，用LINE傳送給暱稱「慧敏」之人，「慧敏」儲值後獲取遊戲點數。

羅男事後向新店警分局報案，警方查出陳男持用涉案手機，通知到案說明，製作筆錄後送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定陳男涉嫌犯罪，依幫助恐嚇取財罪嫌起訴。

陳男否認犯行，強調他並沒有提供手機門號給他人使用，也沒有收到簡訊驗證碼，也沒有朋友請他代收簡訊。他是直到收到警方通知書才知道這件事，在此之前他完全不知情。

法官依據陳母供述及通聯調閱查詢單，認定陳男使用的手機門號，是他的媽媽申辦後交予他使用。遊戲橘子公司函覆的點數流向查詢等資料，也可證明涉案帳號須以手機門號接收簡訊並回傳驗證碼，完成進階認證後才可儲值。

2022年10月26日凌晨1點43分，陳男使用的手機確實有收到帳號進階認驗證簡訊，羅男遭恐嚇後購買的遊戲點數，後來被存入涉案帳號。