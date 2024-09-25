上櫃公司福大材料漲逾8成還爆大量 檢調揪出是他炒作搞得鬼

上櫃公司福大材料（交易代碼4402，現為郡都開發）2021年2月至5月間，股價從4.6元漲到8.29元，成交量還爆大量，檢調發現交易異常，查出65歲劉姓男子利用親友人頭帳戶炒股，吸引散戶追價後他再倒貨，雄檢今偵結，依違反證券交易法將他起訴。

檢調查出，劉男從2021年2月1日起，利用5名親友的人頭帳戶進場，將福大材料股價從低點的4.6元，一路拉抬至8.29元，已連續高買低賣、相對委託等方式，製造交易活絡假象，吸引散戶進場追價。

從劉男2月1日進場後，福大日均成交量都明顯放大，遠超於他進場前一個月日均量的4倍，到劉男獲利了結下車時，福大股價已漲至8.29元，漲幅達80%，漲幅遠超過同族群類股的29%，明顯有炒作嫌疑。

檢方認定，在劉男進場3個月內，他的成交量約佔該股總成交量15%左右，因該股成交量小、股本小，劉藉由炒作影響股價向上、向下共118次，有時單劉男1人的交易，就足以占福大當天成交量的2成，成功獲利約102萬元。