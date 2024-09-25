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酒駕男拒測…強行開車拖行彰化警甩路中 二審駁回上訴判1年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣許姓女子在去年4月間前往莒光所報案侯姓男子家暴，侯事後開車到派出所時，被許女舉報酒駕，警方聞到酒會後，要求侯酒測，但侯拒測，警方依發告發後欲扣車，未料侯強行上車後，不顧陳姓警員制止，駕駛車輛拖行警員，將警員甩到道路中央後逃離，警方依妨害公務罪究辦，二審今駁回上訴，判刑1年。

判決指出，彰化縣許姓女子在去年4月21日凌晨3時許，前往彰化縣警局莒光派出所報案，自述遭侯姓男子施暴，侯在同日凌晨4時許開車抵達派出所，警員擔心二人爆發衝突，要求侯離開，期間許女舉報，侯有酒駕情事，警員也聞到侯有酒味，多次要求侯酒測。

侯男拒絕後，警方依法開立拒絕酒測的舉發通知單，要求侯簽名，侯拒簽，同日清晨6時許，警員依規定通知吊車到達，準備移至侯車輛，未料侯趁警員不備，坐入駕駛座後，啟動引擎準備駛離，陳姓警員見狀，上前打開車門，拉住車門把手，勸說侯不要駛離，未料侯仍加速拖行警員，將警員甩到道路中央後逃逸。

一審審理時，侯男否認涉案，辯稱警員違反酒測程序，實施酒測的地方不是臨檢的處所，警察執行這個勤務不是公務，不能不顧時間、地點、對象任意臨檢，或隨機盤查，不能不讓我離開等語。

一審認定，當時警員是在執行職務，侯犯罪事證明確，依法判刑1年，全案上訴二審後，今天審結，駁回上訴，維持一審原判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣侯姓男子拒絕警方酒測，強行開走警方要移置的車輛，拖行警員，二審駁回上訴，判刑一年。圖／本報資料照
彰化縣侯姓男子拒絕警方酒測，強行開走警方要移置的車輛，拖行警員，二審駁回上訴，判刑一年。圖／本報資料照

臨檢 酒測

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